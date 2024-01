Kinga i Marcin dali się poznać w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Para stanęła na ślubnym kobiercu w dziewiątej edycji. Problemy w jej relacji pojawiły się już na samym początku, gdy świeżo upieczonemu mężowi nie do końca spodobał się wygląd żony. Od tego momentu było tylko gorzej. Początkowo małżeństwo chciało dać sobie szansę. Nic jednak z tego nie wyszło, a irytacja tylko narastała. W finałowym odcinku Marcin dobitnie powiedział, że nie widzi przyszłości dla tego związku. Wraz z Kingą nie szczędzili sobie później słów w mediach społecznościowych. Medialny konflikt zakończony zostanie rozwodem. Kinga postanowiła jednak nie marnować czasu i wyprawiła przyjęcie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna pokazała się z nowym partnerem. Kim jest jej druga połówka?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kinga zrobiła imprezę rozwodową. Tak świętowała zakończenie małżeństwa

Kinga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zorganizowała imprezę rozwodową. Zaprosiła swoich przyjaciół, aby wraz z nią świętowali rozpad związku z Marcinem. "Impreza rozwodowa, czołówka obowiązkowa! Impreza inna, ale gości ci sami, jak zawsze pełno wsparcia i z uśmiechem na twarzy. Mogę napisać po prostu dziękuję" - wyznała na profilu na Instagramie. Załączyła również zdjęcie. Fani dopytywali, po co te światła na głowie gości. Kryje się za tym zabawna historia. W jednym z odcinków randkowego show, uczestniczka zdenerwowała się, gdy jej mąż zaświecił światło w nocy, gdy szedł do toalety. "U mnie w domu tylko w czołówkach, żeby mnie nie drażnić i nie zapalać światła, którego i tak z sypialni nie widać" - żartowała pod postem. Dodała, że sam rozwód jeszcze nie nastąpił. "Ale ile można czekać, więc impreza się odbyła" - podsumowała. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

'ŚOPW'. Kinga na Instagramie fot. Instagram/incantatagirll/screen

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Co w tym czasie robił Marcin? Spotkał się z innym uczestnikiem programu

Tego dnia Marcin również nie spędzał samotnie. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła zorganizować sobie męskie spotkanie. Towarzyszył mu Maciej Mikołajczak, który również pojawił się w randkowym show. Jego małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Przez jakiś czas był w związku z Martą Podbiał. Zostali oni okrzyknięci jedną z najgorzej dobranych par w programie. W finałowym odcinku nie zabrakło nawet obraźliwych komentarzy, które Marta i jej były partner kierowali w swoją stronę. Podobnie jak Marcin, Maciej nie znalazł prawdziwej miłości w randkowym show. Wygląda na to, że mężczyźni postanowili wesprzeć się w trudnych chwilach. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Kinga gorzko o Marcinie. "Spadły różowe okulary". Wbiła też szpilę produkcji

'ŚOPW'. Marcin na Instagramie fot. Instagram/@marcin.o_farmacueta