Czy Łukasz Nowicki planuje zakończyć swoją współpracę z TVP? Takie pytanie zadaje sobie coraz więcej fanów prezentera. Jakiś czas temu Nowicki pożegnał się z "Pytaniem na śniadanie". - To był piękny czas, pełen cudownych, zabawnych i wzruszających momentów. Ale czas poszukać nowych wyzwań. Za kilka dni kończę 50 lat, a za wiekiem idą przemyślenia, podsumowania - wyznał. Teraz portal Shownews.pl powołując się na swojego informatora, opublikował informację o rzekomym odejściu Nowickiego z "Postaw na milion". W krótkim poście prowadzący teleturnieju rozwiał wszelkie wątpliwości.

Informator o odejściu Łukasza Nowickiego. "Odetnie się od stacji"

Jak podaje Shownews.pl, Nowicki ma nie być pewny swojej przyszłości w telewizji, dlatego podjął decyzję o całkowitym odejściu z TVP. - Odszedł już z "Pytania na śniadanie" i przebąkuje, że raczej odetnie się od stacji i odejdzie po wiosennej ramówce. Na razie nie ma alternatywy na jego miejsce, więc bez problemu Nowicki może nagrywać kolejne odcinki, jednak przy tych wszystkich zmianach chce się zabezpieczyć, żeby nie zostać zwolnionym. Trudniej szuka się nowej pracy jako bezrobotny - stawki są wtedy niższe - tłumaczył informator. Nowicki zdążył już natknąć się na tę głośną plotkę i postanowił wszystko wyjaśnić swoim fanom.

Łukasz Nowicki żegna się z 'PnŚ' 'Postaw na milion' bez Łukasza Nowickiego? Prezenter nie pozostawił wątpliwości. Fot. KAPiF.pl

Łukasz Nowicki komentuje pogłoski o rzekomym odejściu z TVP

Prezenter wypoczywa obecnie w górach, gdzie wspólnie z rodziną spędza wolny czas na świeżym powietrzu, jeżdżąc na nartach. Doniesienia o odejściu były niemałym zaskoczeniem. "Nartki w Dolomitach... Miło, słonecznie, rodzinnie. Krótka przerwa w schronisku, zaglądam do netu i taka niespodzianka: "Łukasz Nowicki chce odejść z "Postaw na milion". Szybkie sprostowanie! Nie chcę rezygnować z programu, który uwielbiam. Dopóki producenci będą widzieli mnie w roli prowadzącego, z zaszczytem i radością będę pełnił tę funkcję. Ściskam was mocno!" - wyjaśnił Nowicki. Pod postem zaroiło się od komentarzy uspokojonych fanów. "No i super, bo 'Postaw na milion' tylko z twoim prowadzeniem", "Najważniejsza wiadomość dnia! Miłego szusowania", "Nikt inny" - pisali ucieszeni internauci. ZOBACZ TEŻ: Nowicki niespodziewanie pojawił się w "DDTVN". Zaliczył wpadkę. Kiedy się zorientował, było już za późno