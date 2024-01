"Rolnik szuka żony". Dorota w mocnym wpisie. "Dla żmij, które plują jadem"

Finał dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" już dawno za nami, jednak fani programu i par, które wzięły w nim udział, wciąż towarzyszą swoim ulubieńcom w drodze przez życie. Jednym z barwniejszych bohaterów ostatniej edycji był Waldemar. Rolnik nie mógł się zdecydować, z którą kandydatką ułożyć sobie życie. Na gospodarstwo zaprosił trzy kobiety i chociaż ostatecznie wybrał Ewę, to w finale okazało się, że ich związek nie przetrwał próby czasu. W tym samym momencie fani dowiedzieli się, że Waldemar spotyka się z Dorotą. Nie wszystkim widzom spodobała się ta decyzja. Więcej zdjęć z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Spójrzcie na te ruchy!

"Rolnik szuka żony". Dorota walczy z hejterami. Co im napisała?

Odkąd Waldemar ogłosił swój związek z Dorotą, fani zarzucają mu nieszczerość i brak konsekwencji w swoich decyzjach. Rykoszetem obrywa się samej Dorocie. Para jednak nie wydaje się przejmować zbytnio hejtem i z sukcesem rozwija swoją relację. Ostatnio wybrali się w góry, gdzie świętowali 35. urodziny uczestniczki. Kilka dni po tym wyjątkowym wydarzeniu Dorota dodała na swój profil na Instagramie wymowny wpis. "Dla wszystkich dobrych ludzi, życzę ci szczęścia, zdrowia i miłości dzisiaj, jutro i przez całe życie. Dla żmij, które również tu są i plują jadem. Najdłuższa żmija przemija. Dobro wraca" - podsumowała krótko. Hejterzy w końcu dadzą jej spokój?

Profil Doroty na Instagramie 'Rolnik szuka żony'. Dorota ucisza hejterów. 'Dla żmij, które plują jadem'. Fot. @bully_b33/ Instagram

"Rolnik szuka żony". Waldemar zaskoczył Dorotę romantyczną niespodzianką

Oprócz wycieczki w góry, na której byli obecni także synowie pary, Waldemar zafundował Dorocie jeszcze jeden wyjątkowy prezent. Kiedy była uczestniczka "Rolnika" wróciła do apartamentu, oniemiała. Rolnik specjalnie dla niej przystroił łóżko kwiatami. Dookoła były porozsypywane płatki róż. Nie zabrakło także urodzinowych balonów z napisem "35". Wygląda na to, że związek pary kwitnie, a Waldemar w końcu jest pewny swoich uczuć. Widzowie jednak z pewnością nie zapomną, w jaki sposób rolnik potraktował poprzednią partnerkę - Ewę. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Sara ma nowego wielbiciela? Znacie go z innego programu. Tak skomentował jej zdjęcie