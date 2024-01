Kto ogląda "nowe" TVP Info? Stacja zalicza kolejne spadki

20 grudnia 2023 roku rozpoczęła się rewolucja w telewizji publicznej w związku z tym, że rządy w Polsce rozpoczęła nowa władza. Wstrzymano nadawanie kanału TVP Info. Od tej pory widzowie musieli czekać dziewięć dni, aż władze ponownie wznowiły jego emisję. Ulubiony program informacyjny widzów TVP powrócił, ale z nowymi prowadzącymi i z zupełnie nową oprawą. Zmienili się również sami odbiorcy, o czym portal Wirtualnemedia.pl poinformował w swoim najnowszym raporcie. Kto teraz ogląda TVP Info? Sprawdźcie sami.

"Nowe" TVP Info ogląda więcej kobiet niż mężczyzn. To nie jedyna zmiana w audytorium

Z raportu wynika, że w okresie od 29 grudnia do 17 stycznia 2024 roku TVP Info oglądało średnio 46,78 proc. kobiet i 53,22 proc. mężczyzn. Jest to o tyle interesujące, że statystyki względem całego rynku wskazują, że to kobiety stanowią większy odsetek widowni. Nową odsłonę podobnie jak starą najczęściej oglądają osoby w wieku 50+. Widać jednak zauważalny spadek. W okresie od 1 stycznia do 19 grudnia 2023 roku było to 86,55 proc. Z kolei od 29 grudnia do 1 stycznia 2024 roku - 80,95 proc. Jak TVP Info wypada na tle całego rynku? W ogólnym zestawieniu zaledwie 60,02 proc. widzów to osoby w wieku 50+. Wnioski są zatem oczywiste. TVP Info ma problem z dotarciem do młodszej grupy odbiorców.

Oglądalność TVP Info pod względem płci Kto ogląda 'nowe' TVP Info? Zmiany dotknęły również widzów. Fot. Wirtualnemedia.pl

"Stare" TVP Info miało wyższy udział wśród mieszkańców wsi

Poprzednia odsłona TVP Info wśród całej widowni miała 44,96 proc. mieszkańców ze wsi. Teraz statystyki uległy drobnej zmianie i jest to 41,24 proc. udziału wszystkich widzów stacji. To wciąż więcej, gdy te liczby porówna się z całym rynkiem, gdzie wartość w tej samej kategorii wynosi 37,97 proc. TVP Info najchętniej oglądane jest przez emerytów - 64,08 proc. Wcześniejszą wersję oglądało nieco więcej osób na emeryturze, bo aż 69,54 proc. Informacyjny program TVP najczęściej oglądają osoby z wykształceniem podstawowym 41,91 proc. Te statystyki również uległy zmianie względem "starej" wersji. Wtedy TVP Info oglądało 46,54 proc. widzów z podstawowym wykształceniem. Stacja notuje także spadki pod względem średniego dobowego udziału w rynku. W okresie od 1 stycznia do 19 grudnia 2023 roku średni udział wynosił 5,08 proc., z kolei od 29 grudnia do 14 stycznia 2024 roku było to zaledwie 1,45 proc. ZOBACZ TEŻ: Osiem lat temu wygłosił przemówienie i wyszedł ze studia. "Dzisiaj wróciłem"