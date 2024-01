"Szkło kontaktowe" to format, który powstał już w na początku 2005 roku. To program, gdzie prowadzący komentują bieżące wydarzenia polityczne w mniej lub bardziej zabawny sposób. W sobotniej odsłonie 20 stycznia zobaczyliśmy Grzegorza Markowskiego oraz Katarzynę Kasię. Zanim doszło do emisji magazynu, dodali oni nagranie na media społecznościowe. Zakpili w nim z Jarosława Kaczyńskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Sianecki o "świstakach" z TVN24 i początkach Szkła Kontaktowego

Prowadzący "Szkło kontaktowe" wyśmiali wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego

W sobotnim wydaniu programu pojawił się dziennikarz Grzegorz Markowski, któremu w roli komentatorki towarzyszyła filozofka i publicystka Katarzyna Kasia. Przed ich wejściem na antenę, fani mogli zobaczyć filmik na Facebooku. Oboje stali z założonymi kapturami przed studiem nagraniowym. Takie słowa padły na nagraniu:

Proszę Państwa, problem z ludźmi w kapturach rozszerza się. To już nie tylko ekskluzywna dzielnica Żoliborz, ale również ekskluzywna stacja telewizyjna TVN. Właśnie w takich nastrojach ruszamy do "Szkła kontaktowego", a potem na Żoliborz prosto pod willę - śmiali się.

Wielu może się zastanawiać, dlaczego dodali takie nagranie? Chodzi o sytuację, gdy prezes Prawa i Sprawiedliwości chciał dostać się do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali wtedy w areszcie śledczym. Kaczyński podczas wypowiedzi narzekał na "grupy młodych, zakapturzonych ludzi", które według niego przechadzają się po Żoliborzu, a policja zamiast ich łapać, zajęła się politykami PiS. Za plecami prezesa stał były minister kultury, Piotr Gliński, który miał właśnie ubrany kaptur. Krótko po słowach Kaczyńskiego, zdjął go, a wielu internautów rozbawił ten gest.

"Szkło kontaktowe" to program satyryczno-publicystyczny, który jest emitowany codziennie o 22:00 na antenie TVN24. Prowadzący zapraszają gości - dziennikarzy, kabareciarzy, aktorów, publicystów czy muzyków - i wspólnie komentują zabawne, niezręczne czy nietypowe wydarzenia z danego dnia, skupiając się na wypowiedziach polityków. Rozmawiają także z dzwoniącymi fanami, a widzowie mogą przysyłać swoje komentarze, które wyświetlane są na pasku. W odpowiedzi na ten program, w TVP w 2016 roku powstało "W tyle wizji", które już zakończyło emisję.

Jarosław Kaczyński Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl