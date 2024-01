Kornelia i Marek z dziewiątego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są jedyną parą, która przetrwała po programie. Magda i Krzysztof w finale także podjęli decyzję, aby pozostać w małżeństwie, ale krótko po zakończeniu show uczestnik wyjawił, że ich drogi już się rozeszły. Kinga i Marcin z kolei nie mogli dogadać się od samego początku, przez co ich rozstanie nie było niczym szokującym dla widzów. Kornelia i Marek kilka miesięcy po finale wciąż mają się świetnie, co udowadniają nowe materiały w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Te pary to porażka

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia i Marek już po metamorfozie. W salonie fryzjerskim nie opuszczali się na krok

Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odwiedzili wspólnie jeden z salonów fryzjerskich w Rokietnicy pod Poznaniem. Małżeństwo odświeżyło swoje czupryny poprzez subtelne cięcie. Różnicę widać przede wszystkim u uczestniczki, która podkręciła kosmyki i nadała im wyrazistości nowym kolorem. W materiale udostępnionym przez salon fryzjerski widzimy, że para trzymała się za ręce nawet podczas mycia głowy. Więcej zdjęć Kornelii i Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia i Marek planują drugi ślub. "To będzie nasz moment"

Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przypadli sobie do gustu już od pierwszych momentów ich ślubnej ceremonii. Widzowie obawiali się, że zagrożeniem dla ich związku mogą być problemy rodzinne mężczyzny, ale jak się okazuje, kryzys w relacjach Marka z mamą został zażegnany. W jednym z ostatnich wywiadów para zdradziła, jakie ma plany na przyszłość. Małżonkowie potwierdzili, że w przyszłości planują wziąć drugi ślub. - Tak. To też jest jakiś cel w przyszłości, że chcemy kościelny - przyznała Kornelia w rozmowie z portalem Party.pl. - To będzie zapewne wtedy nasz moment, totalnie nasz. Tutaj (w programie - przyp. red.) też był nasz, ale jednak nie do końca - dodał Marek. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia ujawnia prawdę o relacjach z teściową

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Kornelia i Marek https://www.instagram.com/kornelia.m/