Mimo sprzeciwu pracowników TVP i posłów PiS-u już 21 grudnia wyemitowane zostały odmienione "Wiadomości", które zaprezentował Marek Czyż. Przed produkcją programu informacyjego - który zmienił nazwę na "19.30" - stoi niemałe wyzwanie, aby go całkowicie odpolitycznić i zgodnie z zapowiedziami zaprezentować "czystą wodę" zamiast "propagandowej zupy". Oglądalność pierwszego wydania "19.30" sięgnęła 4,29 mln, a kolejne odsłony w okresie od 21 do 31 grudnia to średnio 2,2 mln odbiorców. Po tym czasie jednak zainteresowanie nowym programem TVP wyraźnie zmalało, czego nie można powiedzieć o formacie informacyjnym TV Republika, w której azyl odnalazło wielu pracowników Telewizji Polskiej z czasów rządów PiS.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Miller nową twarzą TVP?

"19.30". Oglądalność spada na łeb, na szyję. Nie jest dobrze

Jak wynika z danych Nielsen Media, opracowanych przez serwis WP Teleshow, w styczniu (od początku miesiąca do 18 stycznia 2024), średnia oglądalność "19.30" spadła do poziomu 1,6 mln widzów. Odwrotną tendencję widać natomiast w przypadku "Dzisiaj" TV Republika. Program cieszy się coraz większą ilością odbiorców - liczba widzów niemal się podwoiła. Wydanie z 21 grudnia obejrzało ok. 0,4 mln widzów. 18 stycznia program włączyło ponad 0,6 mln. Największą, milionową publiczność "Dzisiaj" zgromadziło w dniu 10 stycznia.

Marek Czyż Marek Czyż w '19.30', KAPiF.pl

Danuta Holecka narzeka na światło w TV Republika. Ma ją postarzać

Przypominamy, że "Dzisiaj" TV Republika prowadzi twarz "Wiadomości" TVP za czasów rządów PiS - Danuta Holecka. Jakiś czas temu pisaliśmy, że była pracownica Telewizji Polskiej nie do końca jest zadowolona z warunków, jakie oferuje jej TV Republika. Nasz informator twierdził, że Holecka narzeka przede wszystkim na sprzęt dostępny w nowej stacji. Najgorsze ma być dla niej oświetlenie, które ma ją... postarzać. - Najpierw dopilnowała, by miała lepsze oświetlenie, bo w pierwszych wydaniach "Dzisiaj" z nią w roli głównej, było w jej opinii dramatyczne. Ona przykłada wielką wagę do tego jak się prezentuje. Zawsze musi mieć perfekcyjnie ułożone włosy i makijaż. W tej kwestii jest bardzo wymagająca. Uważała za niedopuszczalne, by to wszystko miało być psute przez złe światło, które według niej ją postarzało. Ma być oświetlana jak w "Wiadomościach" TVP - mówił Plotkowi współpracownik TV Republika.

Danuta Holecka Danuta Holecka; Screen 'Dzisiaj'/ TV Republika