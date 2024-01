Zmiana władz w TVP wiąże się także z odświeżeniem formatów, które są dobrze znane widzom. To nie ominęło także "Pytania na śniadanie". Wiemy już, że z programem pożegnała się Ida Nowakowska, Małgorzata Opczowska czy Anna Popek. Jak przekazał nam informator z TVP, nie powrócą już także Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska. Już w najbliższą antenę czeka nas debiut nowej pary. Do Klaudii Carlos dołączy prezenter dobrze znany fanom śniadaniówki.

Zobacz wideo Ida Nowakowska komentuje aferę z Mamą Ginekolog

Robert El Gendy poprowadzi "PnŚ" z Klaudią Carlos

Jak podaje portal "Wirtualne Media", 21 stycznia "Pytanie na śniadanie" poprowadzą Klaudia Carlos i Robert El Gendy. To jednak nie koniec zmian. Szefowa programu, Kinga Dobrzyńska, już zapowiedziała kolejne kroki. "Docelowo będzie pięć par, które będą prowadziły program w tygodniu i jedna para - rotacyjnie co pięć tygodni - pojawi się w sobotę i niedzielę. Chciałabym, żeby to były stałe dni w tygodniu, aby zapewnić dobrą współpracę z wydawcami" - wyjawiła. Kinga Dobrzyńska wyznała, że kolejna nowa para zadebiutuje na antenie 27 stycznia. "Będzie to połączenie ludzi z dwóch światów i różnych generacji. Oboje prowadzący są dziennikarzami, ale z innych środowisk. Podczas próby kamerowej natychmiast nawiązała się między nimi nic sympatii, co wróży bardzo dobrą współpracę" - dodała Dobrzyńska w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Robert El Gendy wraca do 'Pytania na śniadanie' Robert El Gendy wraca do 'Pytania na śniadanie'. Fot. KAPiF

Robert El Gendy po przerwie wraca do śniadaniówki

Robert El Gendy jest związany z TVP od 24 lat. Prowadzi tam programy sportowe. Ma też swoje pasmo w porannym programie TVP Info "Wstaje dzień". Gra także w popularnym serialu Jedynki "Komisarz Alex". Do września 2022 był także jednym ze współprowadzących "Pytanie na śniadanie". Nie miał jednak stałej pary w programie. Później dołączył do zespołu "Panoramy", gdzie pojawiał się w porannych pasmach. Klaudia Carlos przed laty była związana ze stacją TVN. Współpracę z TVP zaczęła w 2011 roku. Prowadziła programy "Kawa czy herbata?", "Zdrówko z Jedynką", "Dzień dobry w sobotę". Miała także swoje programy w TVP Polonia i TVP Kultura.