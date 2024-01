Uwielbiany przez widzów "Taniec z Gwiazdami" powróci na antenę Polsatu wraz z wiosenną ramówką stacji. Edward Miszczak zapowiadał, że nowa edycja show odbędzie się tylko wtedy, jeśli uda mu się zwerbować do programu plejadę gwiazd i wygląda na to, że słowa dotrzymał. Od tygodni trwają domysły odnośnie tego, kogo widzowie zobaczą na parkiecie. Zobaczcie, kto zmierzy się w tanecznej rywalizacji.

"Taniec z Gwiazdami". Kto zatańczy w nowej edycji? Oto nazwiska

Jedną z gwiazd nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" jest serialowa "Grażynka" z kultowego już "Klanu", jak donosi portal ShowNews.pl Małgorzata Ostrowska-Królikowska podpisała kontrakt na sporą sumę i nawet jeśli odpłatnie w początkowych etapach show, to i tak nie będzie stratna. Więcej przeczytasz tutaj. Kolejnym uczestnikiem jest Filip Chajzer, który miał chrapkę na fotel jurorski, ale jak podaje ShowNews.pl miał zbyt wygórowane wymagania finansowe i odesłano go z kwitkiem. Tym razem zobaczymy go w zmaganiach na tanecznym parkiecie, ale w przyszłości... kto wie.

Jak podawaliśmy wam pod koniec grudnia w "Tańcu z Gwiazdami" pojawi się także Kinga Zawodnik, którą widzowie TVN Style doskonale znają z programu "Dieta czy cud?". Prezenterka i testerka wszelkiego rodzaju diet niedawno pochwaliła się spektakularną metamorfozą i schudła aż 40 kilogramów. Jak się właśnie dowiedzieliśmy, ofertę Polsatu przyjęła także Anita Sokołowska znana z serialu "Przyjaciółki". Więcej przeczytasz tutaj.

Anitę od dawna prosili, by wystąpiła w programie. Zawsze odmawiała. Ale po tym co się stało, jak umarła w '"Przyjaciółkach", produkcja na nią mocno naciskała, by się zgodziła. Tyle ludzi było smutnych, że dla nich zgodziła się na udział w programie. Poczuła popularność i to ja zachęciło - powiedział nam nieoficjalnie informator z bliskiego kręgu aktorki.

Na tym nie koniec. W rozmowie z Plotkiem osoba z produkcji show zdradziła nazwiska trzech gwiazd, które wystąpią na parkiecie programu. - W najnowszej edycji 'Tańca z Gwiazdami' wystąpi Maffashion, Dagmara Kaźmierska i Maciej Musiał. Kaźmierska, ponieważ jej program ma dobrą oglądalność. Maffashion dostała z góry duże pieniądze, więc pewnie długo będzie w programie. Dostała hajs za całość, a nie za odcinek - powiedział informator Polsatu w rozmowie z Plotkiem. Pisaliśmy o tym tutaj. W nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" ma pojaiwł się także wokalistka Roksana Węgiel. Roxie miała okazję zaśpiewać podczas jednego z odcinków show. Już wtedy prowadząca Paulina Sykut-Jeżyna zasugerowała, że wokalistkę zobaczymy też na parkiecie. - Zaśpiewała Roksana Węgiel. A być może już niebawem zobaczymy ją w innej roli w programie - powiedziała prowadząca. W najnowszej edycji mają pojawić się także lekkoatleta Adam Kszczot, Aleks Mackiewicz z "Gliniarzy" i prezenter radiowy Kamil Baleja. O Kryształową Kulę ma powalczyć także Krzysztof Szczepaniak, który wystąpił m.in. w czwartej części filmu "Kogiel mogiel".

"Taniec z Gwiazdami". Zmiany w programie. Ich już nie zobaczymy w kolejnej edycji show

W kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami" nie zobaczymy m.in. Izabeli Janachowskiej , która przygodę z programem zaczęła jeszcze, kiedy show było emitowane przez stację TVN. To tam zaczynała swoją karierę taneczną i partnerowała gwiazdom. Od 2021 roku Janachowska wraz z Krzysztofem Ibiszem i Pauliną Sykut-Jeżyną została jedną z prowadzących. Informacja o jej odejściu z programu pojawiła się na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" na Instagramie. ""Taniec z Gwiazdami" to program, który pokochałam całym sercem - najpierw jako tancerka, później, po latach, jako prowadząca. Nadszedł jednak taki moment mojego życia, że nie mam w sobie przestrzeni na prowadzenie największego i najważniejszego programu rozrywkowego w Polsce. Teraz potrzebuję czasu i spokoju, mam jednak nadzieję, że niebawem znajdę w sobie siłę, żeby wrócić do was z nowymi projektami. Dziękuję stacji Polsat za zrozumienie i wsparcie, które otrzymałam w związku z moją decyzją. Jurorom, prowadzącym i uczestnikom życzę fantastycznej przygody. Liczę, że na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" znajdziecie tę radość, która mnie tam zawsze przyciągała" - napisała Janachowska. Na tym nie koniec zmian. W składzie jury nastąpiła wielka rewolucja. Tylko Iwona Pawlović ostała się na swojej pozycji. Z programem pożegnali się aktor Andrzej Grabowski, wokalista Andrzej Piaseczny i tancerz Michał Malitowski. W nowym składzie jury pojawi się aktorka Ewa Kasprzyk i Rafał Maserak, który wielokrotnie zwyciężył program. Będziecie oglądać nową edycję show?

