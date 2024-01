Rewolucje w Telewizji Polskiej trwają. Personel został częściowo zmieniony nie tylko w przypadku mediów informacyjnych, ale również rozrywkowych. Z programu "Pytanie na śniadanie" zniknęły Ida Nowakowska i Małgorzata Opczowska. Na ich miejsce wskoczyli związany przez lata z "Dzień dobry TVN", Robert Stockinger i Joanna Górska. Dziennikarka w swojej karierze pracowała również w Polsacie, a jeszcze wcześniej w TVP. W 2017 roku prezenterka wyznała ważną informację ze swojego życia. Przez długi czas musiała zmagać się z chorobą.

Joanna Górska została nową prowadzącą programu "Pytanie na śniadanie". Mało kto wie, że dziennikarka była chora na raka

W 2017 roku Joanna Górska wyznała, że wykryto u niej nowotwór piersi. Dziennikarka opowiedziała wówczas o tym, jak radzi sobie z chorobą i na bieżąco relacjonowała swoje zmagania w mediach społecznościowych. Wyznała, że po usłyszeniu diagnozy ogromnie się załamała. Nie wiedziała, co będzie dalej. Dodała, że nigdy w życiu tak nie płakała.

Świat mi się zawalił po prostu. Skuliłam się w samochodzie, jak małe zwierzątko, a łzy leciały mi bez przerwy. To był deszczowy dzień, straszna ulewa, więc nikt nie zauważył, że jakaś kobieta w samochodzie zalewa się łzami. I to był ten jeden jedyny raz, kiedy pozwoliłam sobie na taki wielki płacz - mówiła Joanna Górska w wywiadzie z "Vivą!".

Joanna Górska poddała się chemioterapii, ma za sobą również operację oszczędzającą pierś i naświetlania radioterapii. W końcu udało jej się pokonać chorobę. Dziennikarka nie mogła w to uwierzyć. - Serce mi zamarło. Spytałam, czy to coś złego. "Nie, wręcz przeciwnie. Jest bardzo dobrze. W pobranych kilka dni temu tkankach nie ma ani jednej komórki nowotworowej, wszystkie zostały wybite przez chemię". Tego dnia urodziłam się na nowo - wspominała rozmowę z lekarzem. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii.

Joanna Górska wyleczyła się z raka. Teraz zachęca innych do badań

Joanna Górska opowiedziała o szczegółach choroby i zmaganiach z nowotworem w autorskiej książce. Zrobiła sobie również upamiętniający tatuaż. Obecnie dziennikarka chce zwiększyć świadomość wszystkich na temat nowotworu. Zachęca obserwatorów do badania się, gdy porusza ten temat w mediach społecznościowych. Ponadto Górska została prezeską fundacji "Silni sobą". U jej boku stoi Robert Szulc, który wraz z ukochaną szerzy wiedzę na ten temat.