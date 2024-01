Nicola to uczestniczka dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". Fani obserwowali jej rozterki miłosne z Dariuszem. Ostatecznie relacja nie przetrwała próby czasu. - Nie poczułem "czegoś więcej" i zakończyłem ten związek - zdradził Dariusz Marcie Manowskiej w finale programu. Nicola dzięki udziałowi w "Rolniku" zdobyła sporą popularność, którą stara się na co dzień wykorzystać w szczytnych celach. Tym razem poprosiła fanów o pomoc w zbiórce. Więcej zdjęć Nikoli i Dariusza z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

Nicola zwraca się do fanów. Chodzi o "jeden mały uczynek"

Była uczestniczka "Rolnika" postanowiła zaangażować się w akcję zorganizowaną przez pewnego mężczyznę. Z udostępnionej informacji wynika, że za każdy pozostawiony "lajk" pod postem organizator przeznaczy jedną złotówkę na pomoc dla domów dziecka. "Zróbmy jeden mały uczynek i lajknijmy post" - pisała Nicola. " Każde polubienie pod tym zdjęciem to złotówka wpłacona przez niego na dom dziecka. Trochę was jest, a to nic nie kosztuje. Wyobraźcie sobie, ile dobra możemy razem zdziałać jednym kliknięciem" - dodała pełna nadziei. Nicola ma obecnie ponad 70 tys. obserwujących. Potencjalnie zebrana suma byłaby naprawdę imponująca.

Nicola była zaskoczona słowami Darka. Jej uczucia były zgoła odmienne

Po finale uczestniczka udzieliła ciekawego wywiadu dla Eska.pl. Okazuje się, że związek z Darkiem był dla niej zupełnie innym przeżyciem niż dla samego mężczyzny. - W momencie rewizyty poczułam, że jest między nami inaczej, bo do tego czasu byłam pewna naszej relacji. Naprawdę pierwsze dwa, trzy tygodnie były bardzo fajne, choć Darek jak mogliśmy się dowiedzieć w finale, nie widział w tym nic cudownego. Co się potem stało? Dobre pytanie, ale nie znam na nie odpowiedzi - wyznała. Później opowiedziała o słowach Darka, które dotknęły ją najbardziej. - Liczyłam, że kolacja będzie jakimś przełomem w naszej relacji, a dowiedziałam się, że mam "nieogarnięte życie", co mnie najbardziej zabolało - dodała.