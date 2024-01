Zmiany w Telewizji Polskiej trwają w najlepsze. Na korytarzach publicznego nadawcy z pewnością nie ma teraz miejsca na nudę i przestój. Z zajmowanymi przez lata stanowiskami pożegnało się wiele osób, a na ich miejscach sukcesywnie pojawiają się coraz to nowsze twarze. Wiadomo, że do ekipy Telewizji Polskiej dołącza Piotr Maślak. Mężczyzna już wcześniej był związany z publicznym nadawcą i doskonale odnajdywał się w powierzonej mu roli.

Piotr Maślak z przytupem wraca do Telewizji Polskiej. Obejmie nie byle jakie stanowisko

Nie jest już tajemnicą, że Piotr Maślak ma zostać nowym szefem agencji kreacji publicystyki, dokumentu i audycji społecznych. Informacja ta pojawiła się na łamach portalu Wirtualne Media. Dziennikarz wcześniej pracował w Telewizji Polskiej, lecz w 2016 roku musiał pożegnać się ze swoim dotychczasowym stanowiskiem. Zakończenie współpracy z publicznym nadawcą nie było przypadkowe - to właśnie wtedy spółką zaczął kierować Jacek Kurski i wykonywał ogromne roszady kadrowe. Piotr Maślak po raz pierwszy dołączył do ekipy TVP w 2009 roku. Prowadził magazyn "Puls Polski", serwisy informacyjne w TVP Info, przygotowywał materiały dla "Wiadomości", a także był gospodarzem "Kawy czy herbaty". Widać było, że do pracy podchodzi z pasją i jest to coś, co naprawdę sprawia mu przyjemność. O kulisach swojego zwolnienia dziennikarz opowiedział portalowi naTemat.

Zadzwoniła do mnie dziewczyna z sekretariatu nowego dyrektora i powiedziała, że on zaprasza na spotkanie. Powiedziałem, że mogę być za pięć minut. Dyrektor stosował różne argumenty. Pierwszy był taki, że jestem za stary do telewizji (Piotr Maślak miał wtedy 41 lat - przyp. red.). Powiedziałem: "Nie brnijmy, nie idźmy tą drogą, póki jeszcze możemy sobie podać ręce". Potem powiedział, że nie pasuję do nowej wizji tej instytucji, a ja odpowiedziałem, że tu akurat się w pełni zgadzamy. Podaliśmy sobie ręce i wyszedłem - wyjawił Piotr Maślak.

Zmiany w TVP trwają w najlepsze. Roszady kadrowe nadal się nie zakończyły

Warto dodać, że poza powrotami do TVP odbyło się także wiele pożegnań. Głośno było o odejściu Danuty Holeckiej. Przez długi czas była ona szefową "Wiadomości" i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek popierających Prawo i Sprawiedliwość. Obecnie Holecka nie jest bez pracy. Znalazła zatrudnienie w Telewizji Republika. Charakterystyczna dla niej forma przekazu zgodna z polityką partii Jarosława Kaczyńskiego nie uległa zmianie.

