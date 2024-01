Pizzeria "Solare" była miejscem, które od początku wzbudzało podejrzenia w Magdzie Gessler. Sam właściciel uważał, że radzi sobie całkiem dobrze. Według niego pizza, którą robił, była naprawdę dobra i co więcej, wyróżniała się na tle konkurencji. Ręcznie robione ciasto i piec opalany drewnem nie wystarczyły niestety, by do restauracji przyciągnąć klientów. Pan Radek uważał, że w "Solare" nie ma gości, ponieważ promocja miejsca pozostawia wiele do życzenia. Pomóc miała mu Magda Gessler. Nie wszystko jednak poszło tak, jakby sobie tego życzyła. Więcej zdjęć z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

Magda Gessler rozczarowała się zachowaniem właściciela. Powrót był wielkim zaskoczeniem

Początkowo wszystko wskazywało na to, że rewolucja zakończy się sukcesem. Na kolację promocyjną przybyło mnóstwo gości. Tuż po metamorfozie do "Solare" przychodziły tłumy głodnych klientów, którzy czasem musieli rezerwować wcześniej stolik. Po miesiącu do restauracji powróciła Magda Gessler. Prowadząca "Kuchennych rewolucji" ma w zwyczaju ponownie odwiedzać miejsca, by sprawdzić, jak radzą sobie po upływie dłuższego czasu. Kiedy odwiedziła odmienione "La Casa del Polacco", zobaczyła całkowicie nowy zespół. - Dziwnie to wygląda, ale zobaczymy co to będzie - mówiła z nadzieją w głosie. Szybko okazało się, że nie tylko personel uległ zmianie. Zmieniły się także same smaki, które nie miały nic wspólnego z tym, co Gessler pokazała właścicielowi. - Co to jest? Wygląda to strasznie - mówiła o jednym z dań. Po degustacji restauratorka wyraziła swoje zaniepokojenie. - Chyba nie muszę ci nic tłumaczyć, bo ty wiesz lepiej. (...) Dziękuję bardzo za gościnę - mówiła rozczarowana. Później było już tylko gorzej.

Właściciel zamknął "La Casa del Polaco". Nie pomogły nawet "Kuchenne Rewolucje"

Po odwiedzinach Magdy Gessler pan Radek stwierdził, że nie jest załamany krytyką, którą usłyszał. - Idziemy do przodu. Nowi ludzie. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Nie trzeba było długo czekać na wieści o zamknięciu lokalu. Według informacji, które uzyskał portal Lublin112 oficjalnym powodem miał być zły stan zdrowia właściciela. Przepytywane osoby twierdzą jednak, że to klęska rewolucji przyczyniła się do ostatecznego zakończenia biznesu.