"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz pochwaliła się łazienką. Jest luksusowo

Małgosia Borysewicz była uczestniczką czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kobieta poznała na planie swojego męża, Pawła. Związek pary budził pewne wątpliwości widzów, ale zakochani udowodnili wszystkim, że byli w błędzie. Para wzięła ślub w 2018 roku i doczekała się dwójki dzieci. Aktualnie rolniczka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie ma już prawie 200 tysięcy obserwujących. Małgosia często publikuje w sieci zdjęcia swojego domu. Tym razem pokazała fanom łazienkę. Jak wygląda? Więcej zdjęć Małgosi Borysewicz znajdziesz w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz ma łazienkę w stylu glamour

Małgosia Borysewicz mieszka z rodziną we wsi Uśnik-Kolonia w województwie podlaskim. Celebrytka może pochwalić się dużym domem położonym w pięknej okolicy. W posiadłości gwiazdy znajdują się m.in. przestronny salon w szarych barwach oraz duża kuchnia, w której Małgosia często nagrywa filmiki z przepisami. Ostatnio bohaterka programu "Rolnik szuka żony" pokazała fanom wystrój kolejnego pomieszczenia. Udostępniła w sieci kilka klipów, na których zaprezentowała obserwatorom, jak sprząta łazienkę. "Z pozoru czysto" - napisała. Trzeba przyznać, że wygląd tego pomieszczenia robi wrażenie. Wnętrze jest urządzone w stylu glamour. Podłoga i ściany w łazience są imitacją marmuru. Całość dopełniają złote dodatki. Co sądzicie?

Zdjęcie łazienki Małgosi Borysewicz Fot. @rolnikwszpilkach / Instagram

"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz o udziale w programie

Małgosia Borysewicz jest jedną z nielicznych osób, którym udało się znaleźć szczęście w programie "Rolnik szuka żony". Czy gwiazda poleca innym wzięcie udziału w telewizyjnym show? - Mam taką radę dla kobiet. Jeżeli macie szczere intencje, to radzę, żeby się zgłosić, żeby być szczerym i powiedzieć wprost, jakie mamy oczekiwania od drugiej osoby. Jak są uczucia, to można te zasady lekko naciągnąć, ale warto. Nasze małżeństwo i dzieci pokazują, że wtedy otwiera się droga do szczęścia - powiedziała w programie "Pytanie na śniadanie".