"M jak miłość". Fani zażenowani sceną z serialu. "Kto tak idzie do ślubu"?

"M jak miłość" to jeden z tych seriali, którego nikomu nie trzeba zbędnie opisywać. Widzowie od lat towarzyszą rodzinie Mostowiaków w życiowych rozterkach. Niedługo będzie można pokusić się o stwierdzenie, że polska produkcja jest odpowiednikiem amerykańskiej "Mody na sukces". Mimo upływu lat, popularność "Emki" wcale nie maleje. Nowe postacie przyciągają nowych odbiorców. Czasem jednak na ekranie wydarzy się coś, co wprowadza niektórych widzów w osłupienie. Tym razem poszło o ślub, a konkretniej, o suknię panny młodej. Czy też jej brak. Więcej zdjęć z serialu znajdziesz w galerii na górze strony.

"M jak miłość". Widzowie krytykują suknię bohaterki. Produkcja zawaliła sprawę?

Od jakiegoś czasu fani produkcji bacznie przyglądają się losom Tadeusza i Jagody. Para ma za sobą już kilka kryzysów, ale wciąż łączy ich ogromne uczucie, czego dowodem miał być drugi już w ich karierze ślub. W sieci krążą zdjęcia ze spontanicznej ceremonii, która odbyła się w kościele. Pan młody miał na sobie bordową koszulę, luźną marynarkę i jeansy, a panna młoda białą koszulę, słomianą torebkę i łososiową sukienkę. Ten ostatni element garderoby przyciągnął uwagę widzów najbardziej. "Zastanawiam się tylko, czemu tak ubieracie pannę młodą? Ja rozumiem, że to ślub na szybko i niespodzianka, ale mogłaby wyglądać lepiej", "Kto tak idzie do ślubu?", "Tak samo pan młody...w jeansach? Szok! Ciemne choćby" - pisali wyraźnie poirytowani. A co wy sądzicie o takich stylizacjach?

Hanna Mikuć o dalszych losach "M jak miłość". Program zniknie z anteny?

Po burzliwych zmianach w TVP wielu widzów zaczęło się zastanawiać nad przyszłością swojego ulubionego serialu. Głos w tej sprawie zabrała serialowa mama Kingi. - Kilka razy ktoś chciał, by był to koniec, ale jakoś zawsze głosy publiczności były tak pozytywne, bo ludzie licznie twierdzą, że nie wyobrażają sobie bez "M jak miłość" życia, że się z tego wycofywano. Może to zostanie wzięte znowu pod uwagę, jakby ktoś jednak chciał nas zdejmować z anteny. To dalej najpopularniejszy polski serial. Ktoś z produkcji może będzie się obawiać, ale ja nie. (...) Nie byłam świadkiem rozmów na planie, by coś się miało skończyć. Myślę, że "M jak miłość" nie będzie ofiarą politycznych zagrywek - wyznała w rozmowie z Plotkiem.

