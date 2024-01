Jakub i Magda Kuźniaccy to para, która poznała się w programie "Rolnik szuka żony". To właśnie tam rozpoczęło się jej wspólne życie. Zakochani byli uczestnikami siódmej odsłony randkowego show. Niedługo potem stanęli na ślubnym kobiercu. Obecnie są rodzicami dwójki dzieci: dwuletniego syna i ośmiomiesięcznej córki. Niedawno pojawili się na Targach Sadownictwa i Warzywnictwa w Kielcach. W jednym z wywiadów opowiedzieli o swoich planach na przyszłość. Jakie decyzje podjęli?

"Rolnik szuka żony". Magdę i Jakuba Kuźniackich połączył program. Co u nich słychać?

Magda i Jakub z programu "Rolnik szuka żony" opowiedzieli w wywiadzie z Eską o tym, jak zmieniło się ich życie po randkowym show. Oboje przyznali, że często do tego wracają. Zyskali również dużą popularność. Starają się jednak jej nie wykorzystywać. Przede wszystkim parze zależy na spokojnym życiu. Zakochani podkreślili, że poza kamerami w programie również dużo się działo. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Śmiejemy się, że będziemy mieli co opowiadać naszym dzieciom, że poznaliśmy się w telewizji. Gdyby nie "Rolnik...", dziś nie byłoby nas tutaj razem. Wiadomo, teraz nasze życie toczy się już swoim trybem, nie wykorzystujemy zanadto popularności, którą dał nam program - wyznali Magda i Jakub w wywiadzie z portalem Eska.

Dodali również, że byli zdziwieni, gdy fani prosili ich o zdjęcia w miejscach publicznych. Magda i Kuba przyznali, że udział w programie "Rolnik szuka żony" to dobry sposób na wypromowanie siebie. Dla nich to jednak nigdy nie było celem. Obecnie para ogląda kolejne edycje randkowego show. Podkreśliła, że "sentyment do programu na pewno pozostanie".

"Rolnik szuka żony". Magda i Jakub wspominali o swoim gospodarstwie. Jakie mają plany na przyszłość?

Magda i Jakub z programu "Rolnik szuka żony" nie omieszkali opowiedzieć o swoich planach na 2024 rok. Przede wszystkim chcą, żeby gospodarstwo się rozwijało. Oboje przyznali, że nie boją się nowych wyznań. Stają jednak przed pewnymi dylematami. Skrywają również pewien sekret związany ze swoją działalnością. - Decyzja, którą planujemy podjąć, może okazać się przełomowa dla naszego gospodarstwa, ale o szczegółach jeszcze nie chcielibyśmy mówić. Zanim postawimy kropkę nad "i", musimy wszystko przemyśleć. Najważniejsze, żeby dopisywało zdrowie, reszta nam się ułoży - mówili w wywiadzie z Eską. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Agnieszka ma imponujące gospodarstwo. To tu odbywają się prestiżowe zawody