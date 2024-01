MWE Networks to grupa ogólnopolskich nadawców programów telewizyjnych. Odpowiedzialna jest za stworzenie takich kanałów jak Antena HD, Nuta.TV czy Power TV. Teraz przyszedł czas na zupełnie nową odsłonę, która zaoferuje "alternatywę dla disco polo czy innych gatunków muzycznych". Czegoś takiego na polskim rynku jeszcze nie było. Czym dokładnie będzie Szlagier TV?

Szlagier TV to nowy, innowacyjny program telewizyjny. Co widzowie zobaczą w jego ofercie?

O założeniach kanału opowiedział wiceprezes zarządu MWE Network, Karol Warda. - Ten innowacyjny projekt telewizyjny, który jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w Polsce, został zaprojektowany tak, aby zaspokoić rosnące zainteresowanie treściami tradycyjnymi i biesiadnymi, wzorując się na trendach obserwowanych na rynku czeskim i niemieckim - zdradził w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl. Co ciekawe, program ma nadawać 24 godziny na dobę. Czego będą mogli posłuchać zainteresowani? Szlagier TV przede wszystkim pokaże najróżniejsze odsłony muzyki śląskiej, folkowej, góralskiej i romskiej. MWE Network sprecyzowało także grupę docelową.

Szlagier TV. Do kogo skierowany jest nowy kanał telewizyjny?

- Stacja jest skierowana do widzów w wieku powyżej 35 lat, z przewagą kobiet, mieszkających głównie w średnich i mniejszych miastach, nieposzukujących biletowanych imprez, to widownia bardziej lubiąca korzystać z darmowych źródeł rozrywki. Nowy Szlagier TV to miejsce, które umożliwi wspólne śpiewanie i cieszenie się muzyką, oferuje "uzupełniającą" alternatywę dla disco polo czy innych gatunków muzycznych - przyznał Karol Warda. Stacja ma rozpocząć nadawanie już w lutym 2024 roku. Grupa MWE Network czeka obecnie na decyzję odnośnie nadawania od KRRiT. Warda zdradził również, że Szlagier TV planuje w przyszłości organizację własnego festiwalu muzyki śląskiej i folkowej. - Oczekujemy, że ta inwestycja nie tylko umocni pozycję rynkową naszej grupy medialnej, ale również mocno przyczyni się do promocji regionalnych tożsamości kulturowych w całej Polsce - dodał w tej samej rozmowie. ZOBACZ TEŻ: TVP uczci pamięć Krzysztofa Respondka. Będzie o nim program. "Może uda się nawet pośmiać?"