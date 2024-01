Program "Razem odNowa" zadebiutował na antenie TVN-u na początku stycznia. Już od pierwszego odcinka nowy format wzbudza sporo kontrowersji. Obrywa się nie tylko samej produkcji, ale również prowadzącym - Joannie Krupie i Ewie Chodakowskiej. Mimo negatywnych opinii co tydzień pojawiają się nowe odcinki, w których widzowie mogą zobaczyć kolejne metamorfozy. Tym razem fani poznali losy Sylwii i Adama, którzy mimo luksusów zagubili się w swoim szczęściu. Para przez sześć tygodni intensywnie nad sobą pracowała. Efekty? Zobaczcie sami. Więcej zdjęć z najnowszego odcinka znajdziesz w galerii na górze strony.

"Razem odNowa". Zrzucili zbędne kilogramy i odnowili przysięgę małżeńską

Trzeci odcinek nie należał do najłatwiejszych. Sylwia i Adam musieli intensywnie pracować nad swoim związkiem. Odkąd zaczęli być razem, sporo przytyli - on prawie 11 kg, ona 25 kg. Problemy z wagą miały negatywny wpływ na pozostałe sfery życia. Sylwia straciła pewność siebie, a Adam zamiast czułości wolał spędzanie czasu przed telewizorem. Na obozie treningowym para dostała porządny wycisk pod okiem Ewy Chodakowskiej. Ostatecznie uczestniczka schudła 14 kilogramów. - Wchodząc do programu, bardzo nie lubiłam swojego ciała i program dał mi taką siłę, moc. Jestem pewna siebie i dzisiaj czuję się bardzo wartościową i bardzo atrakcyjną kobietą - mówiła Sylwia. Z kolei Adam od startu eksperymentu zrzucił osiem kilogramów. Jak zakończyła się ich historia? Po burzliwym czasie spędzonym w odosobnieniu, małżeństwo zdecydowało się na odnowienie przysięgi.

Sylwia z programu 'Razem odNowa' Spektakularna metamorfoza w 'Razem odNowa'. Happy End i 14 kg mniej. Fot. Player

"Razem odNowa". Trzeci odcinek pod ostrzałem widzów

Mimo szczęśliwego zakończenia nie wszystkim najnowszy odcinek przypadł do gustu. "Przecież ten program to totalne nieporozumienie. I te specjalistki, od czego? Od zrzucania wagi? Ludzie mają problemy nie do przejścia, ale przecież przyszły gwiazdy i naprawią zrujnowane małżeństwa... Paranoja", "Jakoś to nie za bardzo szczere. Jakby na siłę trochę te drugie śluby. Tam jest duży problem i to nie są kilogramy nadprogramowe" - pisali podejrzliwie. A co wy sądzicie o nowym formacie? ZOBACZ TEŻ: Mariola Bojarska-Ferenc masakruje "Razem odNowa". Oberwało się prowadzącym. "Śmiechu warte"