Agnieszka Łyczakowska wystąpiła w czwartej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestniczka stanęła na ślubnym kobiercu wraz z Wojciechem Janikiem. Bohaterowie już na samym początku przypadli sobie do gustu. W związku z tym postanowili kontynuować swoje małżeństwo. Po kilku latach zdecydowali się nawet na ślub kościelny. Dwa lata temu na świat przyszła córka pary, Antonina. Łyczakowska często publikuje ujęcia z dzieckiem w sieci. Ostatnio pokazała, jak dziewczynka wyrosła.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Tak dziś wygląda córka Agnieszki Łyczakowskiej. Rok temu poszła do żłobka

Agnieszka Łyczakowska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie obserwuje ją niecałe 210 tysięcy użytkowników. Często dodaje posty z rodziną. Łyczakowska wraz z ukochanym świetnie odnajdują się w roli rodziców. Kobieta starała się dzielić z obserwatorami wszystkimi swoimi troskami. Niedawno ponownie wrzuciła urocze fotografie Tosi. Dziewczynka ma już dwa lata i od roku uczęszcza do żłobka. Była uczestniczka "Ślubu" miała powód do dumy. Podkreśliła, że jej pociecha ma wyjątkową odporność, a do tego świetnie odnajduje się wśród innych dzieci. "Za moment minie rok odkąd Antosia poszła do żłobka. U nas same plusy, bardzo dużo wynosi z tego miejsca, kocha dzieci, uczy się z nimi obcować, codziennie staje przed nowymi wyzwaniami. Powiem to ponownie, że to była dobra decyzja. I również wyprzedzę pytanie o chorowanie. Tosia nie choruje" - napisała Agnieszka na Instagramie. Po więcej zdjęć Agnieszki Łyczakowskiej zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Jakiś czas temu Agnieszka zniknęła z mediów społecznościowych. Wyznała, jaki był powód

Agnieszka Łyczakowska jakiś czas temu postanowiła zrobić sobie przerwę od mediów społecznościowych. Wierni fani zastanawiali się, co jest tego powodem. Kobieta wyznała, że chodziło o czas dla rodziny. W końcu wstawiła zdjęcie i opisała całą sytuację. "Troszkę mnie tu nie było, ale 100 proc. czasu poświęciłam tym ludziom. Kocham moją rodzinkę ponad życie. To był piękny czas! Mam nadzieję, że synowie mojego brata zapamiętają te wakacje jako bardzo udane" - napisała na profilu na Instagramie. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Patryk dodał nowe zdjęcie z ukochaną. Dla niego wróciła do Polski

