"Ślub od pierwszego wejrzenia" od lat cieszy się sporą popularnością wśród widzów. Program skutecznie rozszerza swoje zasięgi. Nile można jednak tego samego powiedzieć o dopasowaniu poszczególnych par. Zaledwie kilkorgu uczestnikom udało się odnaleźć prawdziwe szczęście. W szóstej edycji udział wzięli Paweł i Kasia. Początkowa kobieta była bardzo zaangażowana w relację z mężczyzną, jednak później małżeństwo coraz bardziej się od siebie oddalało. Ostatecznie Paweł i Kasia zrezygnowali z rozwoju swojego związku i rozstali się. Zaraz potem Paweł wpadł w objęcia kuzynki Kasi, którą poznał na swoim pierwszym weselu. Skomplikowane? Takie scenariusze potrafi napisać tylko życie. Jakiś czas temu odbył się ślub pary, na którym nie pojawiła się Kasia. "W tym czasie byłam we Włoszech" - napisała krótko. Teraz małżonkowie wrzucili zdjęcie z sesji ślubnej, które bardzo spodobało się fanom Pawła. Więcej zdjęć z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Paweł na nowym zdjęciu z małżonką

Na ślubnej fotografii widzimy uśmiechniętą Klaudię i Pawła, który nie szczędzi jej czułości. Para wystrojona jest po same uszy. Panna młoda postawiła na długą suknię z odsłoniętymi ramionami i brokatowymi elementami. Pan młody założył klasyczny garnitur i muchę. Sesja odbyła się w nocy, w Katowicach. Zakochani pozują na tle tryskającej na wszystkie strony fontanny. Pod postem pojawiły się komentarze zachwyconych obserwatorów. "Super. Piękne ujęcie no i fotka. Pozdrawiam serdecznie!", "Przepięknie. Super małżeństwo", "Cudowni" - pisali wyraźnie oczarowani widokiem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" Paweł tłumaczy, dlaczego rozstał się z Kasią. Eksperyment otworzył nowe drzwi

Uczestnik przez jakiś czas po programie był nieaktywny w mediach społecznościowych. Kiedy wrócił, opublikował krótki wpis, w którym odniósł się do ślubu z Kasią. "Jak dobrze wiecie, chciałem znaleźć swoją drugą połowę, z którą będę szczęśliwy i założę szczęśliwą rodzinę. Powierzyłem to zadanie ekspertom, jednak z wybraną partnerką nie umiałem nawiązać dłuższej znajomości, co skutkowało szybką decyzją o rozwodzie" - skwitował. Choć eksperyment sam w sobie faktycznie się nie udał, to dla Pawła ostatecznie stał się okazją do poznania tej jedynej, prawdziwej, niezaaranżowanej miłości. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna Lazar urodziła drugą córkę. Dodała zdjęcie ze szpitala

Paweł z żoną Klaudią 'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Paweł na nowym zdjęciu z żoną. Kuzynka Kasi promienieje. Fot. @_klaudia.olejnik_/ Instagram