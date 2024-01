"Rolnik szuka żony". Adam miażdży "Farmę". "Obejrzałem pierwszy i ostatni raz"

Adam Dzieżyc dał się poznać jako kandydat Kamili Boś w programie "Rolnik szuka żony". Wystąpił w ósmej edycji randkowego show. Ostatecznie nie udało mu się stworzyć relacji z rolniczką. Po zakończeniu przygody z programem był wiązany przez internautów z inną bohaterką, Teresą. Fani interesowali się jego losami. Adam aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie zebrał ponad 50 tysięcy obserwujących. Ostatnio postanowił wypowiedzieć się na temat innego show. W kilku słowach kompletnie zmiażdżył produkcję.

"Rolnik szuka żony". Adam z ósmego sezonu skrytykował program "Farma". Nie szczędził słów

Program "Farma" po raz kolejny pojawił się na Polsacie. Uczestnicy trzeciej edycji znowu stanęli przed trudnymi wyzwaniami i obowiązkami. Każdy bohater ma szansę na zdobycie 100 tysięcy złotych, tytułu "farmera roku", a także nagrody "złotych wideł". Wszyscy muszą odnaleźć się w nowych warunkach, a także dogadać ze sobą. W sieci pojawiały się głosy, że z uwagi na rolniczy charakter, show może pokonać program "Rolnik szuka żony". Na ten temat wypowiedział się były kandydat Kamili Boś, Adam Dzieżyc. Nie miał dobrego zdania. Podkreślił, że bardzo się zawiódł na produkcji. Zgadzacie się z nim? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Obejrzałem dziś pierwszy i ostatni raz program "Farma" i jestem strasznie rozczarowany. Miała to być konkurencja dla programu "Rolnik szuka żony". Pytam, w czym? - napisał bez wahania w sieci.

W nowej odsłonie "Farmy" nie brakuje dram. Rozpętała się prawdziwa awantura

W jednym z pierwszych odcinków, na "Farmie" doszło do ogromnej awantury. Wszystko zaczęło się od Renaty, która zapytała, czy w programie są jakieś fałszywe osoby. Amanda od razu niebezpośrednio wskazała Kamilę. Dodała, że pozostałe bohaterki są tego samego zdania. Wtedy rozpętała się wojna. - Zamknij się, dobra, ale nie mów już nic, jesteś wredna, chamska i wyniosła - mówiła Amanda. Kamila nie pozostawała jej dłużna. - Przestań do mnie mówić, żebym się zamknęła, bo nie masz do tego prawa - stwierdziła i wyszła z pomieszczenia. Chcecie dowiedzieć się więcej? Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Farma". Uczestniczka jest w związku ze znanym prezenterem. Kiedyś był gwiazdą telewizji