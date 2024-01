Program "Królowa przetrwania" ledwo się zaczął, ale już dostarczył widzom sporo rozrywki. Przypominamy, że w nowym formacie TVN-u obserwujemy zmagania wybranych celebrytek w dżungli. Najwięcej emocji budzi uczestnictwo Natalii Janoszek, która za sprawą dochodzenia Krzysztofa Stanowskiego była bohaterką jednego z największych skandali polskiego show-biznesu 2023 roku. Influencerka z odcinka na odcinka coraz bardziej otwiera się na swój temat, zahaczając o kolejne wątki prywaty. Tym razem stanęło na współżyciu.

Zobacz wideo Natalia Janoszek. Gdzie była, kiedy jej nie było?

- Według amerykańskich naukowców, 80 proc. udanego związku to łóżko - wypaliła podczas kolacji Edyta Folwarska. Uczestniczki wnet zaczęły dywagować na temat swoich doświadczeń w tym zakresie. - Ja bym nie mogła być z kimś, kto mi nie pasuje w łóżku - przyznała Marta Linkiewicz. - Najgorsze jak kobieta udaje - dopowiedziała Folwarska. Kiedy dyskusja zaczęła się rozkręcać, Natalia Janoszek ewidentnie zgasła. - Natalia jak ucichła! Pokaż, jakbyś doszła oczami w filmie bollywoodzkim - zagaiła Edyta. - Po pierwsze, doświadczenia mam raczej ubogie, a po drugie, jakoś mnie to peszy - odpowiedziała. - A jakby ci kazali zagrać orgazm w Bollywood, to jakbyś to zagrała? - nie odpuszczała koleżanka z programu. - Nie powinnam tego mówić, ale nie wiem, bo nie... - nie dokończyła Janoszek. Koleżanki z programu nie kryły szoku.

'Królowa przetrwania'. Janoszek nigdy nie szczytowała? 'Peszy mnie to' 'Królowa przetrwania'. Janoszek nigdy nie szczytowała? 'Peszy mnie to', fot. Player

"Królowa przetrwania". Janoszek nigdy nie szczytowała? "Peszy mnie to"

Natalia Janoszek w "Królowej przetrwania" nie boi się trudnych pytań, także tych dotyczących afery ze swoim udziałem. Przyznała, że w krytycznym momencie nie chciało jej się żyć. Najgorsze miały być wiadomości od internautów, którzy wprost życzyli śmierci nie tylko dla niej samej, ale i najbliższych. - Byłam w takim momencie, że nie chciało mi się żyć. Skoro tyle lat mojego życia i mojej pracy starałam się być dobrym człowiekiem, nikomu nie robić krzywdy i nagle okazuje się, że jak ktoś chce, to może z ciebie zrobić najgorszego człowieka, to jaki jest sens, jeśli wszyscy życzą ci śmierci? - zastanawiała się celebrytka.

'Królowa przetrwania'. Janoszek stroni od związków. 'Jestem skomplikowaną osobą' 'Królowa przetrwania'. Janoszek stroni od związków. 'Jestem skomplikowaną osobą', fot. Player TVN