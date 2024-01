"Dzień dobry TVN" traci pracownika. Robert Stockinger, którego najczęściej mogliśmy zobaczyć w roli reportera, przejdzie do konkurencji. Jak dowiedział się Plotek, przyjął on propozycję od Telewizji Polskiej. "Zostanie nowym prowadzącym 'Pytanie na śniadanie'. Z tej okazji jest bardzo podekscytowany. On w TVN-ie od dawna marzył o awansie i roli prowadzącego. Był rozczarowany, jak ostatnio kolejny raz inne osoby sprzątnęły mu tę fuchę sprzed nosa. Gdy pojawiła się propozycja z TVP, długo się nie wahał. Nie chciał być wiecznie tylko reporterem, a niestety TVN widział go tylko w tej roli"- zdradził nam informator. Bardzo szybko głos Stockinger, który potwierdził nasze doniesienia. Jak na razie tylko te o odejściu ze stacji, bo o dalszych planach zawodowych na razie nie wspomniał.

Robert Stockinger odchodzi z "DDTVN". Pożegnał się z widzami

Bardzo szybko po publikacji naszego artykułu pożegnalny post pojawił się na profilu na Instagramie Roberta Stockingera. Wspomniał o tym, że po 13 latach pracy w firmie, w tym po dziesięciu w "Dzień dobry TVN", nadszedł czas na zmiany. Do stacji trafił jako stażysta, przeszedł długą drogę, w tym zaliczył chwilową fuchę prowadzącego śniadaniówkę. "Trudno opisać wszystko, co tu przeżyłem, ile nauczyłem się w tym czasie i jak wiele zawdzięczam tej stacji" - podkreślił we wpisie. Wspomniał, co teraz zamierza, jednak nie podał konkretów: "Nie żegnam się z ludźmi, bo te przyjaźnie zabieram ze sobą. Co dalej? Zadbanie o siebie, swój spokój i wiarę we własne możliwości. Tego nigdy za wiele". Plotek dowiedział się, że długo bez pracy nie zostanie, bowiem już niedługo będzie pierwszy odcinek "PnŚ" z jego udziałem. Dlaczego Telewizja Publiczna zwróciła uwagę akurat na niego? Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ: Robert Stockinger odchodzi z "DDTVN". Przed nim duży transfer i wielkie wyzwanie. "Marzył o awansie" [PLOTEK EXCLUSIVE].

A jak na te wieści zareagowało środowisko związane z TVN? "Robert, praca z tobą była przyjemnością. Powodzenia chłopaku" - napisała Paulina Krupińska, jedna z gospodyń "Dzień dobry TVN". "Robert, dziękujemy za wspólny czas i życzymy powodzenia. Trzymamy mocno za ciebie kciuki" - taką wiadomość opublikowała osoba prowadząca oficjalny profil śniadaniówki. Głos zabrali także fani Roberta Stockingera. "Ale jak to... Mój ulubiony prezenter", "Jesteś świetny, fajnie było oglądać śniadaniówkę z tobą, rób to, co kochasz. Trzymam kciuki","Leć wysoko" - piszą. Wygląda na to, że reporter cieszył się sympatią widzów, czy w związku z tym przyciągnie ich do konkurencji? Zdjęcia reportera znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Pytanie na śniadanie". Oni stracili pracę

Po tym, jak zmieniła się władza w Polsce, zmiany zaszły także w TVP. Nie ominęły także "Pytania na śniadanie". Z formatem pożegnali się Ida Nowakowska, Tomasz Wolny, Anna Popek, Małgorzata Opczowska. Na wizji często możemy zobaczyć teraz Aleksandra Sikorę, Małgorzatę Tomaszewską, Izabellę Krzan, Katarzynę Cichopek, Macieja Kurzajewskiego, Roberta Koszuckiego. Niedługo zniknie Tomaszewska, która jest w ciąży. Oprócz nich jest jeszcze także Tomasz Kammel, który wyjechał na urlop.