Izabela Zeiske zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" stacji TTV. Uczestniczka show jest mamą sześciu synów, Mateusza i Joachima, którzy są jej biologicznymi dziećmi, oraz Adama, Bartka i Olka, dla których jest mamą zastępczą. Od ponad trzydziestu lat Zeiske jest zakochana w swoim mężu, Boguszu. Para właśnie wybrała się na rajskie wakacje.

REKLAMA

Zobacz wideo "Na każdym śmietniku można znaleźć perłę". Sylwia Bomba opowiedziała o facetach i najgorszej randce

"Gogglebox. Przed telewizorem". Izabela cała w skowronkach. "Kocham i wiem, że jestem kochana"

Izabela z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" w grudniu 2022 roku świętowała okrągłą rocznicę ślubu. "Najważniejsza w życiu jest miłość, ale trzeba podejść do niej z szacunkiem, zrozumieniem, akceptacją i kompromisem (...) potrafi być cudowna i trwać wiele, wiele lat. Kochamy, kochamy, kochamy, kochamy. I tego samego wam życzymy" - oznajmiła na Instagramie. Internauci byli pod wrażeniem stażu małżeńskiego pary i faktu, że mimo upływu lat, nadal łączy ich tak płomienne uczucie. Iza i Bogusz właśnie wybrali się do urlop. Para wybrała ośrodek wypoczynkowy w miejscowości Duong To w Wietnamie. W sieci para opublikowała zdjęcie na huśtawce w otoczeniu pięknej roślinności. Rozmarzona bohaterka programu "Gogglebox. Przed telewizorem" znowu wspomniała o swoim partnerze. Zdjęcie pary z wakacji znajdziecie na dole strony .

Kochani. Tyle wspólnych lat za nami, a my wciąż pełni miłości. Znaleźć swoją drugą połówkę w tym trudnym dzisiejszym świecie to największe szczęście. Kocham i wiem, że jestem kochana - napisała Izabela Zeiske.

'Gogglebox. Przed telewizorem'. Izabela Zeiske fot. screen youtube.com/TTV

"Gogglebox. Przed telewizorem". Fani zachwyceni wyznaniem Izabeli. "Jesteście wspaniali"

W komentarzach pod opublikowanych przez Izabelę zdjęciem od razu odezwali się fani, którzy nie mogą wyjść z podziwu nad trwałością małżeństwa uczestniczki "Gogglebox. Przed telewizorem". "Zazdroszczę. Ja jestem rok po ślubie i myślę o rozwodzie średnio co pięć dni", "Jesteście wspaniali i jesteście przykładem tego, że można przeżyć wspólnie wiele w miłości i przyjaźni", "To cenniejsze niż wygrana w totka. Wszelkiej pomyślności" - czytamy w komentarzach.