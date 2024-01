"Rolnicy. Podlasie" to program uwielbiany przez widzów telewizji Fokus TV. Opiera się na codziennych zmaganiach i poczynaniach rolników z różnych podlaskich wsi. Widzowie są zachwyceni działalnością bohaterów i z uwagą śledzą ich następne kroki. Szczególną popularność zyskali Andrzej i Gienek z Plutycz, którzy założyli nawet kanał na Youtube. Ich internetowa kariera rozwinęła się, a filmiki dotarły do ponad 100 tysięcy osób, które postanowiły zaobserwować zabawny duet. Nie można jednak zapomnieć, że rolnicze show nie skupia się jedynie wokół życia mężczyzn. W programie występuje dużo pań, które również odnalazły się na gospodarstwie. Oto najpopularniejsze uczestniczki.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Bardowscy wypoczywają na wakacjach. Grzegorz nie jest zadwolony. Dlaczego?

"Rolnicy. Podlasie". Emilia z Laszek

Emilia Korolczuk to jedna z pierwszych kobiet, która pojawiła się w programie "Rolnicy. Podlasie". Na co dzień rolniczka mieszka we wsi Laszki, która znajduje się koło Zabłudowa. Popularność przyniosło jej własne ranczo. Emilia hoduje dużo zwierząt. Dodatkowo zajęła się również produkcją serów. Jej największą dumą są jednak kozy. Ranczo jest otwarte dla odwiedzających.

"Rolnicy. Podlasie". Agnieszka Michcik

Agnieszka Michcik również występuje w programie "Rolnicy. Podlasie". Kobieta jest lekarką weterynarii. Widzowie pokochali ją za ogromną wiedzę w zakresie zwierząt i chęć pomocy. Największą sympatią darzy konie, z którymi często pozuje w mediach społecznościowych. Bohaterka rolniczego show jest aktywna na profilu na Instagramie. Często wrzuca zdjęcia z wyjazdów. Ostatnio zaskoczyła fanów fotografiami z odważnej sesji zdjęciowej. Szczegóły przeczytacie TUTAJ. Po więcej zdjęć rolniczek z programu "Rolnicy. Podlasie" zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Rolnicy. Podlasie". Justyna Maciorowska z Ciemnoszyj

Justyna Maciorowska wraz ze swoim ukochanym Łukaszem prowadzi gospodarstwo nastawione na produkcję mleka. Para chowa bydło we wsi Ciemnoszyje. Justyna spełniała się jako pielęgniarka, jednak postanowiła w pełni poświęcić się pracy na roli. Ponadto wychowuje czwórkę dzieci. Nie ukrywa, że bardzo lubi swoje codzienne obowiązki. - Trzeba to podkreślić, że współczesny rolnik to mega inteligentny, pracowity i zaradny człowiek. Nie da się prowadzić w dzisiejszych czasach rozwojowego gospodarstwa, nie posiadając tych cech - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z "Super Expressem". ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Wiedzieliście, że Andrzej ma siostrę? Teraz zrzucił na nią całą winę. "Zmieniłem zdanie"