Program "Królowa przetrwania" trwa w najlepsze. Przypominamy, że w nowym formacie TVN-u obserwujemy zmagania wybranych celebrytek w dżungli. Jedną z uczestniczek jest Klaudia Nieścior, zwyciężczyni 11. edycji programu "Top Model". Uczestniczka już na castingu do show o aspirujących modelkach ujawniła, że wychowywała się w domu dziecka, gdzie trafiła razem z młodszym bratem, który był pod jej opieką. Nieścior w czwartym odcinku "Królowej przetrwania" ponownie otworzyła się na temat dzieciństwa.

"Królowa przetrwania". Klaudia Nieścior o dramatycznych warunkach dorastania

- Stworzyłam pozory przed dziewczynami, że jestem taka silna - zaczęła Klaudia Nieścior w rozmowie z Anetą Glam. Przyznała, że rówieśnicy za młodu dawali jej w kość i do dzisiaj nie jest przesadnie ufna. - W dzieciństwie w ogóle nie miałam koleżanek i odcięłam się od tego świata - powiedziała. Zwyciężczyni "Top Model" ma traumatyczne doświadczenia z mieszkania z rodzicami w hotelu, w którym daleko było od czystości. - Jak mnie zostawili rodzice i miałam siedem lat, to mieszkaliśmy w obskurnym hotelu, karaluchy były wszędzie. - Mając osiem lat, rozkładałam taśmę, do której w nocy przyklejały się karaluchy, a rano wszystko wyrzucałam - powiedziała.

'Królowa przetrwania'. Klaudia o dramatycznych warunkach dorastania 'Królowa przetrwania'. Klaudia o dramatycznych warunkach dorastania, fot. Player

"Królowa przetrwania". Klaudia Nieścior o planach na przyszłość

Nieścior przyznała, że dziś jest bardzo zadowolona ze swojego życia. Marzeniem Klaudii jest jednak, aby jej brat również mógł poczuć się na tyle bezpiecznie finansowo, co ona teraz. - Teraz mam fantastyczne życie, cieszę się z każdej chwili, ale kiedyś nie było tak ciekawie. (....) Chciałabym mieć rodzinę, dzieci i szczęśliwego brata. Czasem myślę, że mi się poszczęściło, ze nie muszę pracować fizycznie, a on dalej musi ciężko pracować za granicą, żeby się utrzymać - powiedziała. Klaudia Nieścior nie chciałaby także, aby w przyszłości jej dzieci trafiły do domu dziecka. - Chcę przerwać passę mojej babci, matki. Każda z nas w konsekwencji trafiała do domu dziecka, matki nie były w stanie wychować swoich córek. Nie pozwolę na to, żeby moja córka się tak wychowała - zadeklarowała.

