Sara wystąpiła w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Była kandydatką Artura. Początkowo para świetnie się razem dogadywała. Sara pokonała pozostałe bohaterki. Fani byli przekonani, że uczestnicy w finalnym odcinku ogłoszą swój oficjalny związek. Nic bardziej mylnego. Sara i Artur postanowili zakończyć relację. Od tego czasu uczestniczka zaczęła udzielać się w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie zebrała niecałe 60 tysięcy obserwujących. Ostatnio postanowiła wyznać im parę szczegółów swojego życia.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Anna znała Kubę przed programem? Odpowiedź może zaskoczyć

"Rolnik szuka żony". Sara odpowiedziała na pytania fanów. Wyznała trochę szczegółów

Po udziale w randkowym show Sara zyskała ogromną popularność. W związku z tym postanowiła dać fanom poznać się nieco lepiej. Poprosiła o wyrozumiałość, z uwagi na to, że pierwszy raz organizuje sesję Q&A. Obserwatorzy chcieli wiedzieć, gdzie była uczestniczka pracuje. Odpowiedź może zadziwić. "Pracuję w branży nieruchomości. Fascynacja rynkiem była u mnie od lat, więc teraz poznaje go od wewnątrz. Tu nie ma nudy" - napisała Sara. Wyznała również, dlaczego chciała przeprowadzić się na wieś. "Dalej chcę i w przyszłości mam taki plan. Wychowałam się na wsi i mimo przeprowadzek do miast, moje serce jest na wsi. Czuję tam wewnętrzny spokój" - odpowiedziała. Dzięki temu fani mogli poznać kobietę nieco lepiej. Nie szczędziła słów na temat prywatnych spraw. Sara wyznała jeszcze między innymi, co lubi robić w wolnym czasie, jakie filmy ogląda i jakie zdrobnienia swojego imienia lubi. Odpowiedzi zobaczycie poniżej! Jesteście ciekawi? Po więcej zdjęć Sary zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

'Rolnik szuka żony'. Sara na Instagramie fot. https://www.instagram.com/sjaqb/screen

"Rolnik szuka żony". Sara nadal ma kontakt z pozostałymi kandydatkami Artura. Jedna z nich została partnerką rolnika?

Oprócz Sary, kandydatkami Artura był Ola i Blanka. Uczestniczki dziesiątej edycji show "Rolnik szuka żony" nadal mają ze sobą kontakt. Co jakiś czas też się spotykają. W sieci pojawiły się plotki, że Artur spotyka się z jedną z nich. Na samym początku sezonu to Ola była jego faworytką. Doniesienia nie miały żadnego potwierdzenia. Sara postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości. "Kochani, mam zgodę Oli, więc wam na to odpowiem. Słyszałam już przeróżne opinie na ten temat. Ola jest obecnie w szczęśliwym związku i nie, nie z Arturem" - napisała w sieci. Więcej a ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Sara przeszła spektakularną metamorfozę. Po długich lokach nie ma śladu

'Rolnik szuka żony'. Sara na Instagramie fot. https://www.instagram.com/sjaqb/screen