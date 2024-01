Ósma edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" dostarczyła widzom wielu emocji, głównie za sprawą Marty i Macieja oraz Justyny i Przemka. Patryk i Marta wydawali się być najspokojniejszą i najbardziej dobraną z par. Nikogo nie zdziwiło więc, że w finale postanowili kontynuować małżeństwo. Niestety, sielanka nie trwała zbyt długo. W odcinku specjalnym, który został nakręcony kilka miesięcy po zakończeniu matrymonialnego eksperymentu, uczestnicy wystąpili już osobno. Okazało się, że nie rozstali się w zgodzie, a przed kamerami oskarżali się nawzajem o rozpad związku. Patryk długo nie ocierał łez po rozstaniu. Niedługo po rozpadzie małżeństwa poznał swoją obecną ukochaną. Teraz pochwalił się kolejnym wspólnym zdjęciem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Patryk pokazał nowe zdjęcie z ukochaną. Miłość kwitnie!

Wielu fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zarzucało Patrykowi, że to jego obecna ukochana była przyczyną rozstania z Martą. Uczestnik matrymonialnego eksperymentu stanowczo jednak zaprzeczył tym rewelacjom. - Wiele osób zarzuca mi, że poznałem ją, jak byłem z Martą. A to jest kompletna bzdura. Poznaliśmy się w lipcu, czyli trzy-cztery tygodnie po rozstaniu z Martą, jak już ustaliliśmy, że bierzemy rozwód. Bardzo długo nic nie mówiłem Beacie o programie - wyjaśnił. Jakiś czas temu nowy związek Patryka wkroczył na kolejny etap. Jego wybranka, która na stałe mieszkała w Holandii, zdecydowała się przeprowadzić dla ukochanego do Polski. Na podstawie treści publikowanych przez programowego męża Marty, możemy wywnioskować, że miłość kwitnie. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zamieścił ostatnio nowe zdjęcie z ukochaną. Para wybrała się wspólnie na narty.

Patryk z ósmej edycji 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' z partnerką Instagram/aniskopatryk

Programowa żona Patryka, Marta, również długo nie rozpaczała po rozstaniu. Uczestniczka matrymonialnego eksperymentu skupiła się na sobie. 38-latka przeszła ogromną metamorfozę, schudła, zmieniła fryzurę oraz makijaż. Postawiła też na rozwój swoich mediów społecznościowych. Ostatnio Marta po raz kolejny zaskoczyła fanów. Była partnerka Patryka zafundowała sobie grzywkę. Nową fryzurę uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" możecie zobaczyć TUTAJ.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Marta 'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Marta przeszła zjawiskową metamorfozę / fot. screen player.pl