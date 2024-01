Program "Azja Express" wystartował w 2016 roku i do dzisiaj cieszy się sporą popularnością. Pierwsze trzy edycje prowadzącą była Agnieszka Woźniak-Starak, którą później zastąpiła Daria Ładocha. Do tej pory powstało pięć sezonów - trzy zrealizowane w Azji, a dwa w Ameryce Południowej (pod nazwą "Ameryka Express"). Ostatni z nich wygrała Andziaks wraz z mężem Luką Trochonowiczem. Wiemy już, że show TVN-u wróci do stacji w jesiennej ramówce. Kogo tym razem możemy się spodziewać?

Zobacz wideo Andziaks wiedziała, że wygra "Azja Express"?

"Azja Express" wraca. Znamy kolejne nazwisko. "Pojadę z kolegą"

Jak udało się ustalić portalowi Wirtualnemedia.pl, kolejna edycja reality-show "Azja Express" jest już w przygotowaniu. Udział w nowej edycji programu potwierdził już Jan Błachowicz, który był gościem "Dzień dobry TVN". Ujawnił też, z kim wystąpi w parze. - Z kolegą. Kolega Józek, góral, hej! - powiedział Błachowicz. Jan Błachowicz to polski zawodnik mieszanych sztuk walki MMA, utytułowany zawodnik grapplingu (walki na chwyty) i boksu tajskiego. Z informacji, które zdobył Plotek, wiemy również, że w szóstym sezonie zobaczymy Jessicę Mercedes. Influencerka ma wystąpić w parze z bratem Justinem, szefem kuchni i instruktorem jogi. Już jakiś czas temu Jessica w mediach informowała, że wyrusza na dłuższą podróż po Azji z plecakiem. Kogo jeszcze obstawiacie?

Jan Błachowicz Jan Błachowicz, fot. Kapif

"Azja Express". Andziaks i Luka zwyciężyli ostatnią edycję show

Finał ostatniej edycji "Azji Express" wyemitowany został w maju 2023 roku. Przez trzynaście tygodni uczestnicy wykonywali nie lada zadania. Pary przemierzały Turcję, Gruzję, aż w końcu dotarły do Uzbekistanu. Ostatnie wyzwania czekały na nich w stolicy kraju, Taszkencie. Z poprzedniego odcinka dowiedzieliśmy się, że Andziaks i Luka zdobyli immunitet. O miejsce w finale walczyli Reni Jusis i Remigiusz Dorawa, a także Paulina Krupińska i Izabela Połeć. Widzowie dowiedzieli się, kto dotarł do wielkiego finału. To jednak nie koniec. Po wielu trudnych i wymagających konkurencjach poznaliśmy zwycięską parę - czyli Andziaks i Lukę, którzy przez długi czas postrzegani byli jako ulubieńcy widzów.