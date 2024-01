Anna Bardowska zyskała popularność dzięki udziałowi w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kobieta poznała na planie swojego męża, Grzegorza. Obecnie para tworzy szczęśliwy związek. Zakochani doczekali się dwójki dzieci, Jana i Liwii. Chociaż kariera telewizyjna Anny już dawno się zakończyła, to kobieta prężnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio pochwaliła się obserwatorom kadrami z rajskich wakacji, na których wypoczywa z całą rodziną. Teraz zamieściła w sieci fotografię z mamą. Internauci pospieszyli z komentarzami.

"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska na zdjęciu z mamą. Internauci widzą podobieństwo

Anna Bardowska ciągle cieszy się zainteresowaniem mediów i internautów. Na swoim profilu na Instagramie celebrytka ma już ponad 300 tysięcy obserwujących. Ostatnio kobieta pochwaliła się zdjęciami z wyjazdu na Dominikanę, gdzie odpoczywa z całą rodziną. "Bardzo się cieszę, że udało nam się sporo zobaczyć. Byliśmy na dwóch wycieczkach z przewodnikiem. Warto wyruszyć poza teren hotelu" - napisała w poście. Teraz Anna Bardowska postanowiła wrzucić do sieci fotografię ze swoją mamą. Kobiety zapozowały na tle malowniczego krajobrazu. "Lubię to zdjęcie" - napisała gwiazda. Pod postem od razu pojawiło się sporo komentarzy od obserwatorów, którzy zauważyli, że mama Anny bardzo młodo wygląda. "Myślałam, że to twoja koleżanka", "Mama jak siostra", "Jeju, jaka młodziutka twoja mama", "Wyglądacie jak siostry" - pisali w komentarzach. Zgadzacie się ze zdaniem internautów?

"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska odpowiedziała na zarzuty internautów

Anna i Grzegorz Bardowscy często podróżują. Jakiś czas temu internauci zarzucali kobiecie, że jest bezrobotna. Wypytywali, skąd ma pieniądze na życie w luksusie. Gwiazda programu "Rolnik szuka żony" postanowiła uciąć spekulacje i dosadnie odpowiedzieć. - Teraz od kilku lat mam swoją działalność gospodarczą. Prowadzę dwa sklepy, zatrudniam aktualnie trzy osoby, oprócz mnie. Nie jest to dużo, nie mówię tego, żeby się pochwalić, ale jednak każdemu co miesiąc robię wypłatę, dla mnie też coś zostaje - powiedziała. Kobieta zaznaczyła, że ostatni raz była bezrobotna w wieku 18 lat. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Anna Bardowska wybudowała z mężem dom. Łazienka robi nieziemskie wrażenie

