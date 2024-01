"Rolnik szuka żony". Fani porównują Dorotę do znanej aktorki. Podobne?

"Rolnik szuka żony" połączył już wiele par. W dziesiątej edycji programu wystąpił Waldemar. Mężczyzna początkowo podpadł widzom, gdy okazało się, że poza randkowym show utrzymywał kontakt z pewną kobietą. Później wydawało się, że jego serce skradła Ewa. W finalnym odcinku wszystko się jednak zmieniło, a para postanowiła nie kontynuować znajomości. Ostatecznie Waldemar znalazł szczęście u boku Doroty, którą początkowo odrzucił. Para spędziła razem święta. Obecnie zakochani planują dalsze życie razem. Fani zauważyli, że Dorota jest podobna do sławnej osoby.

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Z kim zatańczył?

"Rolnik szuka żony". Fani przyrównują Dorotę do znanej aktorki

Dorota i Waldemar aktywnie prowadzą swoje profile w mediach społecznościowych. Często chwalą się wspólnymi ujęciami. Widzowie zwracają uwagę na wygląd uczestniczki - szczególnie na jej uśmiech oraz bujną fryzurę. Fani programu w dodatku widzą uderzające podobieństwo Doroty do znanej polskiej aktorki. "Katarzyna Bujakiewicz. Piękna pani jest! Naprawdę są panie identyczne", "Ewidentnie jesteś szczęśliwa i przepięknie wyglądasz. Z tym uśmiechem jest ci do twarzy". Nie da się ukryć, że Dorota zmieniła również swój styl. Ostatnio wystroiła się, aby karmić krowy na gospodarstwie. Choć fani skrytykowali to zachowanie, podkreślili, że wyglądała bardzo elegancko. Jak wam się podoba nowa wersja bohaterki? Po więcej zdjęć Doroty przed i po programie zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

'Rolnik szuka żony'. Dorota już tak nie wygląda. Teraz przypomina znaną aktorkę fot. Instagram/@bully_b33/screen, KAPIF.pl

"Rolnik szuka żony". Dorota broni mamy ukochanego. Mocne słowa w sieci

Waldemar i Dorota tworzą szczęśliwy związek. Często wypowiadają się na swój temat w sieci. Ostatnio hejt wylał się na mamę rolnika. Widzowie zarzucili jej, że źle traktowała poprzednią partnerkę Waldemara, Ewę. W tej sprawie głos zabrała Dorota. "Nie przypominam sobie, by Waldka mama powiedziała coś złego na temat Ewy, tylko wręcz odwrotnie zrobiła na niej dobre wrażenie, bo z tego, co pamiętam, powiedziała do męża: Ewa najfajniejsza i sympatyczna dziewczyna. Więc nie rozumiem, o co tu burza, że rodzice wybierają" - napisała w sieci. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Kamila urządziła się po królewsku. Złoto w salonie. Zobaczcie widok z okna

'Rolnik szuka żony'. Dorota fot. screen TVP VOD