"Rolnicy. Podlasie" to uwielbiany przez widzów format. Fani telewizji Fokus TV uwielbiają oglądać codzienne zmagania bohaterów. Wśród najpopularniejszych uczestników można wyróżnić Andrzeja i Gienka z Plutycz. Syn i ojciec tworzą nietuzinkowy duet. Z czasem założyli nawet kanał na Youtube, który jest subskrybowany przez ponad 100 tysięcy użytkowników. Mężczyźni regularnie wrzucają nowe filmiki. Mało kto wie, że częścią ich gospodarstwa jest również Paulina. Siostra Andrzeja nie występuje jednak w rolniczym show. Ostatnio 41-latek o niej wspomniał. Nie był zachwycony.

"Rolnicy. Podlasie". Wiedzieliście, że Andrzej ma siostrę? Teraz zrzucił na nią winę

Andrzej z Plutycz odziedziczył gospodarstwo rolne po Gienku. Jak się okazało, nie jest jedyny. Połowa należy do jego siostry, która nie występuje w programie "Rolnicy. Podlasie". Paulina ma jednak swoje zdanie co do niektórych prac, przykładowo tych wykonywanych w oborze. Ostatnio poprosiła brata o zbudowanie paśnika. Andrzej nie był zachwycony. - Zmieniłem zdanie, bo to jest wina siostry. Siostra bardziej się tam opiekuje i powiedziała, że jej musi być paśnik - przyznał szczerze. Mógł jednak liczyć na pomoc innych rolników, między innymi Jarka i Walka. Początkowo nie wszystko szło zgodnie z planem. - Macie szczęście, że choć jeden ma dobre oczy. (...) Pomału, pomału z Walkiem będziemy robić dalej różne naprawy - mówił Andrzej z Plutycz. Ostatecznie, efekt końcowy był bardzo udany! Po więcej zdjęć Andrzeja z Plutycz zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Andrzej z Plutycz fot. YouTube @Gienek i Andrzej Plutycze

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej nie cieszył się z prezentu od fanów? Zaskakujące słowa

Niedawno Andrzej z Plutycz otrzymał niesamowity prezent od swoich fanów. Widzowie postanowili podarować mu aż cztery tony marchwi. Jak się okazało, warzywa tylko przysporzyły mu kłopotów. Bohater rolniczego show nie miał żadnego pomocnika, który pomógłby mu przenieść je do piwnicy. Z tego względu bardzo narzekał. - Cały czas rzucam, rzucam i końca nie widać. Najgorzej, że Jarka nie ma, a ja sam muszę rzucać. I dwa dni wojuję z tym - mówił na filmiku na Youtube. Widzowie byli oburzeni. "Tyle ton marchwi za darmo, to tylko się cieszyć, a nie narzekać", "Roboty na dwie, trzy godziny, a ten jak zwykle jęczy" - pisali w komentarzach. Więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ.