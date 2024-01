Paskowy z TV Republika szaleje. Mówią o "operacji specjalnej"

Po zmianach w TVP Info związanych z nowymi władzami stacji część widzów zaczęła oglądać relacje w TV Republika. To tam przenieśli się także byli pracownicy Telewizji Publicznej. Michał Rachoń kontynuuje tam swój program "#Jedziemy" i "#Jedziemy dalej". Z kolei Danuta Holecka prowadzi główny program informacyjny stacji, "Dzisiaj". Wielu obserwatorów podkreśla, że w TV Republika prawicowy przekaz jest jeszcze zaostrzony w porównaniu do tego, co mogliśmy zauważyć w TVP za czasów rządów PiS-u. Uwagę zwróciły także paski.

Paski z TV Republika przypominają rosyjską propagandę

Treści, które pojawiają się na antenie TV Republika, wzbudzają wiele kontrowersji. Telewizja Tomasza Sakiewicza wciąż powtarza narrację, że mamy obecnie do czynienia z zamachem na wolność słowa, media publiczne i praworządność. Niektórzy widzowie porównują paski z TV Republika do rosyjskiej propagandy na temat Ukrainy. Na jednym z instagramowych profili pojawił się screen, na którym uwagę zwraca treść paska. "Trwa operacja specjalna koalicji 13 grudnia przeciwko Polsce" - czytamy.

Danuta Holecka ma pewne zastrzeżenia wobec TV Republika. Narzeka na światło i stare kamery

Była szefowa "Wiadomości" ma być obecnie jedną z głównych gwiazd TV Republika. Danuta Holecka ma jednak pewne zarzuty wobec nowego pracodawcy. Przeszkadza jej przede wszystkim złe światło i przestarzałe kamery. Już zaczęła apelować o zmiany. Współpracownik stacji odsłonił kulisy w rozmowie z Plotkiem. "Najpierw dopilnowała, by miała lepsze oświetlenie, bo w pierwszych wydaniach "Dzisiaj" z nią w roli głównej, było w jej opinii dramatyczne. Ona przykłada wielką wagę do tego jak się prezentuje. Zawsze musi mieć perfekcyjnie ułożone włosy i makijaż. W tej kwestii jest bardzo wymagająca. Uważała za niedopuszczalne, by to wszystko miało być psute przez złe światło, które według niej ją postarzało. Ma być oświetlana jak w "Wiadomościach" TVP" - powiedział informator w rozmowie z Plotkiem. Dzięki interwencji Holeckiej zmieniła się już oprawa i czołówka programu. "Ona uważa, że obecnie stacja w wielu kwestiach trąci myszką i ma wiele problemów technicznych, które trzeba pokonać. A jak oglądalność tak mocno wystrzeliła i jest obecnie drugim najchętniej oglądanym kanałem informacyjnym, musi być nowocześniej. Ona jest przyzwyczajona do wysokich technologicznych standardów i służy w tej kwestii merytorycznym wsparciem czy doradztwem. Z nią się każdy liczy, więc może się przyczynić do lepszego odbioru stacji, przynajmniej wizualnie" - dodaje informator.