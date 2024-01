Danuta Holecka, Edyta Lewandowska, Magdalena Ogórek, Anna Popek, Miłosz Kłeczek, Michał Rachoń, Krzysztof Ziemiec, Małgorzata Opczowska, Jacek Łęski, Marta Kielczyk, Adrian Klarenbach i wiele innych osób, a wśród nich teraz i ona. Żaklina Skowrońska to kolejna osoba, która w ostatnim czasie straciła pracę w TVP. Reporterka poinformowała o tym właśnie na platformie społecznościowej X.

Żaklina Skowrońska informuje o zwolnieniu z TVP Info. Tak pożegnała się z widzami

W ostatnich latach pracy w TVP Info, Żaklina Skowrońska skupiała się na relacjonowaniu zagranicznych wizyt Andrzeja Dudy. Jednak po tym jak rządy w stacji przejęła nowa władza, w odświeżonym kanale informacyjnym nie znalazło się już dla niej miejsca. To nowa polityka włodarzy TVP, którzy nie chcą by na antenie występował ktokolwiek, kto może kojarzyć się z dawną działalnością stacji. Chodzi o czasy, gdy TVP była tubą propagandową Prawa i Sprawiedliwości.

Odpowiadając na państwa pytania - nie będę relacjonować udziału prezydenta Andrzeja Dudy w WEF 24 w Davos. Zastąpiono mnie innym reporterem. Miałam zaszczyt brać udział w 83. zagranicznych wizytach Prezydenta RP. Widzom TVP Info z serca dziękuję za ten czas. Do zobaczenia! - napisała Żaklina Skowrońska w internecie.

Reporterka TVP Info ma za sobą ciężką walkę z chorobą

W 2022 roku Żaklina Skowrońska poinformowała w sieci o walce z nowotworem złośliwym. Zrobiła to jednak dopiero w momencie, gdy ją wygrała. Wcześniej regularnie jakby nigdy nic, pojawiała się na antenie. "Kilka miesięcy temu mój świat zatrząsł się w posadach. Lekarze zdiagnozowali u mnie nowotwór, złośliwego chłoniaka. Wyczerpująca chemioterapia odbierała siły, pozbawiła włosów. Po blisko dziewięciu miesiącach ciemności, strachu i wyrzeczeń mogę powiedzieć: wygrałam" - napisała reporterka na platformie X. Praca w najgorszym czasie była dla niej zbawienna. "W ciągu tych kilku miesięcy praca, moja największa życiowa pasja, sprawiała, że mogłam podnosić się i ruszać w świat. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali w tym, by móc pojawiać się na antenie TVP Info, pracować, podróżować. To dawało siłę" - przyznała Skowrońska.

