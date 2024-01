Kamila Boś była jedną z uczestniczek ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Chociaż otrzymała rekordową liczbę listów, to nie udało jej się odnaleźć miłości w show. Próbowała nawiązać bliższą relację z jednym z kandydatów, Adamem, jednak ostatecznie nic z tego nie wyszło. W rozmowie z Party zapewniała jednak, że nie żałuje udziału w programie. "To była niesamowita przygoda, poznałam bardzo dużo ludzi i niektóre przyjaźnie zostały mi do dziś" - mówiła. "Rolnik szuka żony" z pewnością pomógł jej w zbudowaniu społeczności na Instagramie. To tam "królowa pieczarek" pochwaliła się tym, jak mieszka.

Salon Kamili Boś z "Rolnik szuka żony". Jest luksusowo

Wnętrza rolniczki od razu przyciągają uwagę, a to ze względu na salon i ścianę zdobioną złotymi elementami. Znajduje się na niej duży telewizor, a pod spodem biała konsola, na której Kamila ułożyła zdjęcia oraz dekoracje. Celebrytka jakiś czas temu postanowiła odmienić wnętrze, w czym pomogła jej znana projektantka, z której usług korzystała m.in. Blanka Lipińska. "Ogarnęłam salon i mogę pokazać wam narożnik, który go odmienił. Gdy zobaczyłam wnętrze Oli, też zamarzyłam o takiej jasnej, przytulnej przestrzeni" - pisała na Instagramie.

Kamila wybrała meble w jasnych kolorach, które przełamuje ciemny stolik kawowy ze złotymi elementami. W salonie znajduje się podłoga z kamiennych płyt. Z pomieszczenia można wyjść na taras, który rolniczka również pokazała w sieci. Widać, że mieszka w pięknym, zielonym otoczeniu. Więcej zdjęć wnętrz Kamili Boś znajdziecie w galerii na górze strony.

Kamila Boś pokazała jadalnię w "Pytaniu na śniadanie"

Kamila Boś jakiś czas temu zaprosiła do swojego domu Mateusza Szymkowiaka z "Pytania na śniadanie". Tam widzieliśmy salon rolniczki jeszcze przed metamorfozą. W programie pochwaliła się jednak także tym, jak wygląda jej jadalnia. Znajduje się w niej długi, pięknie nakryty biały stół i zielone, welurowe krzesła. Wnętrze połączone jest z salonem. Zdjęcia jadalni znajdziecie w galerii na górze strony.