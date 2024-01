Program "Azja Express" wystartował w 2016 roku i zgromadził przed telewizorami rzeszę fanów. Pierwsze trzy edycje prowadzącą była Agnieszka Woźniak-Starak, którą później zastąpiła Daria Ładocha. Z czasem oglądalność show spadła. Ostatni, piąty sezon, wygrała Andziaks wraz z mężem Luką Trochonowicz. Jak udało się ustalić Plotkowi, reality show doczeka się szóstej odsłony i powróci do TVN jesienią. Znamy nazwisko jednej z pierwszych uczestniczek. To popularna blogerka modowa.

"Azja Express" powraca. Znamy nazwisko jednej z uczestniczek. Razem z nią jej brat

W "Azji Express" nie brakowało zaskoczeń. W programie udział bierze osiem par, które muszą przedostać się z jednego miejsca, w kolejne, wyznaczone na mapie. Do wykorzystania mają jednego dolara dziennie na osobę. Muszą wykazać się sprytem i umiejętnością przetrwania w różnych warunkach. Do tej pory w programie mogliśmy oglądać zmagania gwiazd YouTube'a, ale i prowadzących "DDTVN". W show wystąpiła Małgorzata Rozenek-Majdan z mężem czy Paulina Krupińska z koleżanką. W najnowszej edycji również nie zabraknie znanych nazwisk. Informator w rozmowie z Plotkiem wyjawił, że w szóstym sezonie zobaczymy Jessicę Mercedes. Influencerka ma wystąpić w parze z bratem Justinem, szefem kuchni i instruktorem jogi. Już jakiś czas temu Jessica w mediach informowała, ze wyrusza na dłuższą podróż po Azji z plecakiem. Nie zdradziła jednak, że będzie można oglądać ją w programie. Więcej zdjęć influencerki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

W niedzielnym wydaniu "Dzień dobry TVN", które poprowadziła Dorota Wellman i Marcin Prokop, wystąpił Jan Błachowicz. Zawodnik MMA i były mistrz organizacji UFC w wadze półciężkiej potwierdził, że będzie można oglądać go w najnowszym sezonie "Azji Express". - Tak, to prawda. Pojadę w parze z kolegą. Kolega Józek, góral, hej! - ekscytował się sportowiec na kanapie śniadaniówki. Dodał, że będzie to jego pierwsza tego typu przygoda. Jak myślcie, kogo jeszcze zobaczymy w nowym sezonie popularnego show? Z pewnością nie zabraknie niespodzianek.