Caroline Derpienski od kiedy zaistniała w polskim show-biznesie, lubi szokować. Sporo emocji wzbudza jej relacja z tajemniczym mężczyzną. Celebrytka twierdzi, że jej ukochany "Dżak" jest latynoskim biznesmenem, inne zdanie na ten temat ma skonfliktowana z nią Aneta Glam, która podobnie jak Derpienski, mieszka w Miami. Jakiś czas temu, jak sama stwierdziła, zdemaskowała celebrytkę, ujawniając, że jej ukochanym jest starszy od niej o 25 lat Polak, który na co dzień mieszka w Miami. Derpienski w dalszym ciągu nie pokazała ukochanego, z którym jak sama poinformowała, miała się zaręczyć. Wygląda na to, że influencerka dorobiła się kolejnej przeciwniczki. A jest nią uczestniczka show TVN "Razem odNowa". Monika Wojgieniec oskarżyła Derpienski o sabotowanie jej związku.

Zobacz wideo Aneta Glam o brudach na Derpienski. "Pożałujesz tego dziewczyno"

Caroline Derpienski wypisywała do męża uczestniczki show TVN? Ta przedstawia wiadomości

Monika Wojgieniec wzięła udział w nowym show prowadzonym przez Joannę Krupę i Ewę Chodakowską. W "Razem odNowa" zawalczyła o swój związek z mężem Patrykiem, z którym rozwiodła się po tym, jak mężczyzna dowiedział się od syna o niewierności żony. Monika związała się z innym mężczyzną, jednak w programie zrozumiała, że chce odbudować relację z mężem. Niespodziewanie w mediach społecznościowych zaatakowała Caroline Derpienski. Celebrytka od jakiegoś czasu przekonuje, że jest szczęśliwie zakochana w "Dżaku". Monika zarzuciła jej, że ta miała wypisywać do jej męża, a w wiadomościach próbowała zdyskredytować Monikę i nakłonić Patryka do zakończenia związku. - Jesteś hot (...) zostaw tę okropną kobietę. Ona tobą manipuluje. Jest to zła osoba i jak raz zdradziła, zrobi to ponownie. I powiem ci, że wcale nie jest atrakcyjna - można przeczytać na opublikowanym przez Wojgieniec screenie. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Jakim prawem Caroline Derpienski piszesz do mojego męża? Wara od mojej rodziny! Program się skończył dawno temu, jesteśmy dalej szczęśliwi! Nie liczą się tylko dollarsy, ale miłość i szacunek drugiej osoby, od której ty nigdy tego nie zaznasz - grzmiała Monika

Fot. Instagram/ monika_wojgieniec_

Caroline Derpienski jak do tej pory nie odniosła się do tych zarzutów. Modelka chętnie chwali się szczegółami życia prywatnego, ale nigdy nie ujawniła wizerunku partnera. Tłumaczyła, że mogłoby to zaszkodzić jego interesom. "Dżaka" próbowała zdemaskować Aneta Glam, która twierdzi, że zna mężczyznę z przeszłości. Poinformowała na Instagramie, że Jack, a tak naprawdę Krzysztof jest Polakiem, biznesmenem z Sosnowca. Derpienski miała go poznać podczas eliminacji do Miss Elite, gdzie ten był jednym z fundatorów nagrody. Celebrytka zaprzeczyła jednak tym rewelacjom.