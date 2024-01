Nicola była uczestniczką jubileuszowej edycji programu "Rolnik szuka żony". W programie stworzyła relację z Dariuszem, ale para nie dotrwała nawet do finału. Podczas spotkania z Martą Manowską w ostatnim odcinku show rolnik doprowadził byłą partnerkę do płaczu. Po zakończeniu programu Nicola zaprzyjaźniła się z Ewą, która była jedną z kandydatek Waldemara. Rolnik po zakończeniu show nie szczędził jej krytyki. Panie szybko znalazły wspólny język i spędzają dużo czasu razem. Niedawno zorganizowały wspólny live na Instagramie. Internauci szybko wychwycili, że Ewa i Nicola śmieją się z Anny, która niedawno ogłosiła ciążę. Jaka jest prawda? Nicola została skonfrontowana z tymi zarzutami.

"Rolnik szuka żony". Nicola zapytana o sytuację z Anią. Stanowczo zareagowała

Nicola w programie "Rolnik szuka żony" nie znalazła miłości, ale zyskała przyjaciółkę. "Ewa jest dla mnie jak starsza siostra. Choć już jedną mam, to teraz zyskałam drugą. Ewa jest tak cudowną osobą, pełną empatii i wrażliwości" - napisała na InstaStories Nicola. Niedawno panie zorganizowały wspólnego live'a na Instagramie, który wywołał spore kontrowersje. Uczestniczki miały śmiać się z Ani. Złośliwy przytyk miał dotyczyć ciąży rolniczki, którą ogłosiła w świątecznym wydaniu programu "Rolnik szuka żony". "Wczoraj live miały Nicola i Ewka. W prześmiewczy sposób skomentowały twoją szybką ciążę" - doniósł rolniczce jeden z fanów. Niestety nagranie nie zostało zapisane, więc nie wiemy dokładnie, co panie miały powiedzieć na transmisji. Anna szybko zareagowała na te słowa. "Nie widziałam, nic o tym nie wiem, nie znam ich osobiście. Cóż, najwidoczniej stworzyły jakąś koalicję naszych wiernych fanek" - podsumowała z politowaniem rolniczka. Pod zdjęciami Nicoli fanki postanowiły otwarcie zapytać, czy razem z Ewą śmiały się z ciąży Ani. Nicola krótko ucięła temat. "Nie" - odpisała.

Nicola i Ewa na Instagramie Fot. @nicolagaw / Instagram

"Rolnik szuka żony". Ania ma dość pytań o dzieci Jakuba. Szybko ucięła temat

Ciąża Ani z programu "Rolnik szuka żony" wywołuje wiele emocji wśród widzów programu. Nie da się ukryć, że relacja Ani i Jakuba potoczyła się bardzo szybko. W finale para ogłosiła ciążę, a podczas świątecznego spotkania z Martą Manowską wyznała, że spodziewa się dziecka. Będzie to pierwsze dziecko rolniczki, ale Jakub ma już trójkę dzieci z poprzedniego związku, W ostatnich Q&A, które Ania zorganizowała na Instagramie, zapytano ją, czy przeszłość Kuby nie jest dla niej zbyt obciążająca. "To nie koncert życzeń, to normalne, że ludzie w tym wieku mają jakąś przeszłość i np. dzieci. Czego mam się bać?" - skwitowała Ania.