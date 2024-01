Program Polsatu z Dagmarą Kaźmierską w roli głównej cieszy się coraz większą popularnością. Pomysł jest prosty - "Królowa życia" szuka kandydata na męża przed kamerami i w tym celu przemierza Polskę wszerz i wzdłuż. Towarzyszy jej syn Conan oraz przyjaciel Jacek Wójcik, doskonale znany widzom z poprzedniego formatu celebrytki w TTV. W szóstym odcinku "Dagmara szuka męża" Kaźmierska przyjedzie do Szczecina, gdzie zapozna Czarka.

Czarek to kolejny umówiony przez Jacka i Conana kandydat na partnera dla Dagmary. Kaźmierską i mężczyznę momentalnie połączy zamiłowanie do horoskopów i ezoteryki. Mężczyzna już na przywitaniu wręczy "królowej życia" dzieło swojego autorstwa - jej portret. Kiedy jednak - razem z towarzyszami - dotrą do muzeum iluzji, Jacek ujawni Dagmarze, że prezent uległ uszkodzeniu, mając na to "niezbyte dowody". Rozgoryczona Kaźmierska nie da jednak za wygraną i zdając się na intuicję, "po nitce do kłębka" dotrze, co tak naprawdę stało się z portretem wykonanym przez Czarka. Szósty odcinek show "Dagmara szuka męża" zostanie w poniedziałek, 15 stycznia o godz. 22.00 w Super Polsat. ZOBACZ TEŻ: "Dagmara szuka męża". Kaźmierska zachwycona kandydatem. "Ja pana kocham". Jednego nie wie

'Dagmara szuka męża'. Kaźmierska dostała prezent od kandydata. Do akcji wkroczy Jacek 'Dagmara szuka męża'. Kaźmierska dostała prezent od kandydata. Do akcji wkroczy Jacek, fot. materiały prasowe

"Dagmara szuka męża" jest hitem Polsatu. Trafił już na główny kanał stacji

Dagmara Kaźmierska ma powody do świętowania. Program z jej udziałem okazał się sporym sukcesem dla Polsatu. Z tego powodu widzowie mogą go oglądać także w głównym kanale stacji. Przypominamy, że od grudnia show "Dagmara szuka męża" emitowane jest w poniedziałki o 22.00 w kanale Super Polsat. Od 13 stycznia natomiast można oglądać też w Polsacie - w soboty o 15.45. Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualne Media, średnia widownia premierowych odcinków cyklu do 25 grudnia wyniosła 173 tys. osób, co przełożyło się na 1,78 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 2,02 proc. w grupie 16-49 i 1,93 proc. w grupie 16-59.

