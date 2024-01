Program "Rolnicy. Podlasie" cieszy się ogromną popularnością wśród fanów telewizji FOKUS TV. Widzowie uwielbiają oglądać codzienność i poczynania rolników. Szczególną rozpoznawalność zyskali Andrzej i Gienek z Plutycz. Syn i ojciec przenieśli się nawet do przestrzeni mediów społecznościowych, gdzie regularnie wrzucają filmiki. Na Youtube subskrybuje ich ponad 100 tysięcy użytkowników. Okazało się, że w ich ślady poszedł również Bogdan Kubala z Borowskich Ciborów. Jakiś czas temu założył swój kanał i pokazał gospodarstwo. Co u niego słychać?

"Rolnicy. Podlasie". Co słychać u Bogdana? Teraz rolnik stał się gwiazdą internetu

Bogdan Kubala powoli staje się gwiazdą internetu. Choć do Andrzeja i Gienka nieco mu brakuje, widać, że rolnik stara się, jak może. Póki co, na profilu na Youtube zebrał ponad 13 tysięcy subskrybentów. Na swoim pierwszym nagraniu zaprezentował własne gospodarstwo. Oprowadził fanów, pokazując zwierzęta oraz maszyny na roli. Jak się okazało, widzowie zwrócili uwagę na pewien szczegół. Nie byli zachwyceni faktem, że rolnik nie posprzątał swojego gospodarstwa. W komentarzach skrytykowali bałagan. "Oj, tu solidne porządki trzeba zrobić. Panie Bogdanie lubię pana, ale powinien pan tą swoją brygadę "zachęcić" do pracy w obejściu. W kilka dni można by to pewnie ogarnąć, posegregować a na zbędne rzeczy zamówić kontener i wywieźć", "Porządek na gospodarstwie pozostawia do życzenia", "Czas na porządki panowie" - czytamy pod filmem. Pomimo tego, fani stwierdzili, że filmy Bogdana są bardzo ciekawe. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Rolnicy. Podlasie". Co nowego u Andrzeja i Gienka? Ostatnio zakończyli ważny remont

Tymczasem Andrzej i Gienek z Plutycz niedawno zakończyli remont. Mężczyźni zabrali się za przebudowę domu, jednak w międzyczasie wyszło na jaw, że najpierw trzeba zająć się popsutą zagrodę. W tej kwestii niezawodny okazał się Waldek, zwany "złotą rączką". Pomógł Andrzejowi w lekkich naprawach, nauczył go nawet jak trzymać młotek i wbijać gwoździe. Po zakończonej pracy oboje byli bardzo zadowoleni. Fani zauważyli jednak, że Andrzej zapomniał o jednym.