Agnieszka Kwiatkowska była jedną z uczestniczek dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". Między rolniczką i kandydatami zabrakło chemii i ostatecznie Agnieszka nie wybrała żadnego z panów. W finale programu pojawiła się sama, ale podkreśliła, że nie żałuje wysłania zgłoszenia do produkcji show. - Niczego nie żałuję. Niczego bym nie zmieniła. Jest to jedno z ważniejszych doświadczeń w moim życiu. Ich oczami zobaczyłam siebie jako kobietę bardzo konkretną i zdecydowaną - wyznała w rozmowie z Martą Manowską. Rolniczka niedawno wyjawiła, że w jej życiu pojawił się ktoś nowy i widzowie show od razu zaczęli snuć spekulacje, kim jest tajemniczy mężczyzna. Agnieszka właśnie wybrała się na urlop do Hiszpanii. Kogo zabrała ze sobą?

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Anna znała Kubę przed programem? Wszystko jasne

"Rolnik szuka żony". Agnieszka odpoczywa w Hiszpanii. "Kochani tak się zastanawiacie, z kim jestem"

Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony" na początku grudnia udzieliła wywiadu dziennikarce Party.pl i wyjawiła, że w jej życiu pojawił się ktoś nowy. Rolniczka była jednak niezwykle tajemnicza i nie chciała wyjawiać szczegółów. - No, poznałam kogoś, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Nie chciałabym więcej mówić, zapeszyć, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że coś z tego będzie - wyznała. Prowadzącą zapytała ją o to, czy para już randkuje i rolniczka udzielała pokrętnych odpowiedzi. - Powiedzmy, że tak, ale już naprawdę wolałabym nie mówić na ten temat. Przyjdzie czas, to może powiem - dodała. Agnieszka właśnie wybrała się na urlop do Hiszpanii, którego nie spędza sama. Rolniczka, która doskonale wie, jak duże zainteresowanie wzbudza po programie, postanowiła zażartować.

Kochani, tak się zastanawiacie, z kim jestem... - zaczęła Agnieszka.

Rolniczka zażartowała, że w Hiszpanii w końcu poznała swojego rycerza. Podczas spaceru pozowała do zdjęcia z... rzeźbą. W końcu wyjawiła, kogo zabrała na wyjazd. Ta informacja z pewnością rozczaruje widzów, którzy oczekiwali wieści o płomiennym romansie. - Jestem z moją Patunią, najukochańszą na świecie, podróżniczką, towarzyszką w podroży i w życiu. Także pozdrawiamy serdecznie (...) Rycerzy nie znalazłyśmy, nie było - podsumowała wyraźnie uradowana Agnieszka.

'Rolnik szuka żony'. Agnieszka na wakacjach w Hiszpanii fot. instagram.com/agakwiat83

"Rolnik szuka żony". Agnieszka podsumowała 2023 rok. Zasypano ją komplementami

Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony" niedawno udostępniła w sieci zdjęcia z wyjazdu do Hiszpanii i podsumowała ubiegły rok, który był dla rolniczki bardzo udany. "To jest dobry rok" - napisała pod koniec grudnia. W komentarzach od razu odezwali się fani Agnieszki. "Jesteś piękną, mądrą i cudowną kobietą! Rok 2024 będzie twój, tego ci życzę z całego serca", "Dużo miłości pani Agnieszko", "Piękne zdjęcia i cudne momenty" - czytamy w komentarzach.