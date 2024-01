Anna Stelmaszczyk dała się poznać w szóstej odsłonie programu "Rolnik szuka żony". Kobieta związała się z Jakubem Napierałą. Między uczestnikami od razu zaiskrzyło. Rolnik był bardzo zauroczony swoją partnerką. Widzowie byli przekonani, że ta dwójka skończy na ślubnym kobiercu. Nic bardziej mylnego. Zaledwie kilka miesięcy po zakończeniu randkowego show doszło do rozstania. Anna wciąż utrzymuje kontakt z fanami w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją prawie 70 tysięcy obserwujących. Ostatnio fani zauważyli pewną rzecz. Złożyli jej gratulacje.

"Rolnik szuka żony". Anna Stelmaszczyk zaręczyła się! Pochwaliła się pierścionkiem w sieci

Anna Stelmaszczyk postanowiła zrobić podsumowanie roku 2023 w postaci filmiku. Materiał ze zdjęciami umieściła na swoim profilu na Instagramie. Fani mogli zobaczyć ujęcia z jej podróży i życia codziennego. Nie zabrakło fotografii z bliskimi. W pewnym momencie pojawił się pewien wyjątkowy kadr. Uczestniczka show "Rolnik szuka żony" pozowała z wyeksponowanym pierścionkiem na palcu serdecznym. To oznacza tylko jedno. Anna zaręczyła się z nowym partnerem. "Podsumowując, to był dla mnie naprawdę dobry rok. Aż szkoda, że się kończy, ale kolejny na pewno ma dla nas coś nowego i jeszcze lepszego. Najważniejsze jest zdrowie i szczęście" - napisała w poście. Fani od razu wyłapali, co jest grane. W komentarzach posypały się gratulacje. "Czy ja dobrze widzę, pierścionek zaręczynowy? Bardzo się cieszę, że znalazłaś szczęście", "Gratulacje, dużo miłości" - czytamy. Spodziewaliście się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Anna Stelmaszczyk rozstała się z byłym partnerem parę lat temu. Widzowie nie byli zachwyceni

Tuż po ogłoszeniu zerwania z byłym partnerem, na Annę Stelmaszczyk wylał się hejt. Widzowie programu "Rolnik szuka żony" byli przekonani, że to wina kobiety. Nie omieszkali tego pisać w sieci. W końcu była uczestniczka zabrała głos. "Nie było to dla mnie łatwe i nadal nie jest, dlatego też wolałam milczeć, ale niestety po programie okazało się, że każdy z nas inaczej rozumie słowo "rodzina", a że każdy doskonale wie czego chce i szuka, to nasze drogi się rozeszły" - napisała w mediach społecznościowych. Część fanów stanęła w jej obronie. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Fani przewidują kolejne zaręczyny w finale. Na kogo padło? Zdziwicie się