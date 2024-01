Program "The Voice Senior" wrócił na antenę. Widzowie mogą oglądać show na antenie TVP 2. Na fotelach jurorskich zasiadają: Tomasz Szczepanik, Halina Frąckowiak, Alicja Węgorzewska oraz Maryla Rodowicz. Obecnie trwa pierwszy etap show, czyli przesłuchania uczestników. Jeden z występów wzbudził duże poruszenie w sieci. Został doceniony przez widzów, ale nie spotkał się z entuzjazmem wśród jurorów. Internauci są bezlitośni.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Małgorzata Rozenek przyjęłaby propozycje z TVP? "TVN to najlepsza stacja"

"The Voice Senior". Jurorzy w ogniu krytyki po występie Andrzeja Pisarzewskiego

W ostatnim odcinku programu "The Voice Senior" wystąpił Andrzej Pisarzewski. Mężczyzna grał na gitarze i zaśpiewał utwór „All Right Now" zespołu Free. Mężczyzna zadedykował piosenkę swojemu zmarłemu przyjacielowi, Adamowi Anusiewiczowi, który był uczestnikiem czwartej edycji programu. Wykonanie Pisarzewskiego poruszyło widownię, jednak na odwrócenie fotela zdecydowała się tylko jedna jurorka, Halina Frąckowiak. Po emisji odcinka w sieci rozpętała się burza. Widzowie programu nie mogli zrozumieć decyzji reszty trenerów. Pod postem zamieszczonym na oficjalnym profilu programu "The Voice Senior" pojawiło się dużo negatywnych komentarzy. "Przychodzą wspaniali ludzie z pasją i dobrym wokalem, a jurorzy głusi, jakby im słoń na ucho nadepnął", "Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego żaden fotel się nie odwrócił", "Zrozumieć tego nie potrafię. Świetny występ, czysto zaśpiewane. Dlaczego? Byłam pewna że odwrócą się wszystkie" - czytamy. Niektórzy internauci zażądali zmiany składu. "Zostawiłabym tylko panią Halinkę, reszta do wymiany", "Jury do wymiany, a przynajmniej Tomek i Maryla. Są okropni, zupełny brak empatii do uczestników. Gwiazdorzą, że głową mała" - pisali pod postem.

"The Voice Senior". Maryla Rodowicz obawiała się występu w programie

Jakiś czas temu Maryla Rodowicz opowiedziała o swoich początkach w programie "The Voice Senior". Gwiazda wyznała, że obawiała się udziału w show i nagrywanie pierwszych odcinków nie było dla niej łatwe. Co stresowało królową polskich scen? - Na początku było mi trudno, bo cały czas bałam się niesprawiedliwych ocen, że będę nieobiektywna, niesprawiedliwa, że będę bardziej skoncentrowana na sobie - mówiła dla Plejady. ZOBACZ TEŻ: Anita Lipnicka odrzuciła propozycję od "The Voice of Poland". Gorzko oceniła tego typu programy

Jurorzy programu 'The Voice Senior' Fot. @The Voice Senior TVP / Facebook