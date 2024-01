"Rolnik szuka żony". Ania wypytywana o dzieci Jakuba. Zirytowała się

Ania i Jakub to para z dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". Ich relacja od początku wzbudza ogromne zainteresowanie, bo bardzo szybko nabrała tempa. Jeszcze podczas trwania programu para wyjawiła, że jest w sobie zakochana. W finałowym odcinku Ania i Jakub ogłosili zaręczyny, a podczas świątecznego wydania poinformowali, że spodziewają się dziecka. Rolniczka jest nieustannie zasypywana pytaniami o ciążę. W ostatnim Q&A, które Ania zorganizowała na Instagramie, jedna z internautek nawiązała do przeszłości Jakuba. Uczestnik ma już za sobą poważną relację.

"Rolnik szuka żony". Ania zapytana o przeszłość Jakuba. "To nie koncert życzeń"

Jakub z programu "Rolnik szuka żony" od początku nie wzbudzał zaufania widzów, którzy nie wierzyli w szczerość jego intencji wobec Ani. Jak się okazało, między nim a rolniczka bardzo szybko zrodziło się uczucie. Para poznała się latem 2023 roku, a niedawno podczas spotkania z Martą Manowską poinformowała, że spodziewa się dziecka. Jakub jest już ojcem trójki dzieci ze związku ze swoją poprzednią partnerką. W ostatnim Q&A, które Ania zorganizowała na Instagramie, jedna z internautek zapytała ją o przeszłość Jakuba. "Nie bałaś się zajść w ciążę z kimś, kto ma już trójkę swoich dzieci?" - zapytała zaciekawiona obserwatorka rolniczki. Ania, która jest nieustannie zasypywana pytaniami o ciążę, szybko skwitowała wypowiedź internautki. Podkreśliła, że w tym wieku trudno poznać kogoś, kto nigdy nie był wcześniej w żadnej relacji.

To nie koncert życzeń, to normalne, że ludzie w tym wieku mają jakąś przeszłość i np. dzieci. Czego mam się bać? - skwitowała Ania.

