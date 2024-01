'19.30'. Poruszające wspomnienie Adamowicza. Przeproszono widzów za 'Wiadomości'

Sobotnie wydanie "19.30" zaczęło się wspomnieniem Pawła Adamowicza, który został trzykrotnie ugodzony nożem podczas finału WOŚP w 2019 roku. Pokazano poruszające kadry z prezydentem. Prowadzący Zbigniew Łuczyński zwrócił się też do widzów i ich przeprosił. Później zaprezentowano fragmenty wywiadu Donalda Tuska.

"19.30". Wspomnienie Pawła Adamowicza. Prowadzący przeprasza widzów

Tym razem program "19.30" na antenie TVP Info zaczął się od wspomnienia dramatycznych wydarzeń z 2019 roku. - To wszystko stało się pięć lat temu na oczach tysięcy ludzi śledzących radosny w założeniu moment - powiedział Zbigniew Łuczyński. Prezenter zaprosił widzów do obejrzenia materiału poświęconego rocznicy śmierci Pawła Adamowicza. Zaprezentowano nagrania z Gdańska oraz wypowiedź Donalda Tuska, który pojawił się na scenie. - Pawle, przyrzekam tobie, myślę, że mogę to zrobić w imieniu nas wszystkich, że nie spoczniemy, dopóki nie będziemy pewni, że Polska, że polski naród będą wolne od pogardy i nienawiści - mówił premier w Gdańsku. Tuż po relacji prowadzący zwrócił się do widzów z ważnym przesłaniem. - Żadna telewizja, żaden program informacyjny nigdy nie powinien posługiwać się językiem hejtu i nienawiści. Nie może niszczyć ludzi, podsycać złych emocji w społeczeństwie. Do czego taki język prowadzi, właśnie widzieliśmy. Za to, co w minionych latach działo się w "Wiadomościach" TVP w imieniu redakcji "19.30" i obecnych władz Telewizji Polskiej, przepraszamy. Zwłaszcza bliskich Pawła Adamowicza - powiedział na antenie.

"19.30". Fragmenty wywiadu Donalda Tuska

W sobotnim wydaniu programu "19.30" zaprezentowano również materiał z fragmentami wywiadu Donalda Tuska. - Włos na głowie się jeży. Ja jestem doświadczonym człowiekiem. Myślałem, że wszystko widziałem - zaczął premier. - Dzisiaj w jakimś sensie mamy realizację programu koryto minus, przepraszam za trywializm, to znaczy odcinanie nieuzasadnionych przywilejów ludzi władzy - dodał. Premier zapewnił, że kierownicze stanowiska w spółkach Skarbu Państwa będą trafiać do osób transparentnych, wyłanianych w konkursach. Słowa premiera skomentował doradca prezydenta Andrzeja Dudy. - Jeśli to naprawdę będzie zrobione transparentnie, to w pełni to popieram - powiedział na antenie. ZOBACZ TEŻ: "19.30" o marszu 11 stycznia. "Na siłę zwożą ludzi z Polski"

Donald Tusk w programie '19.30' Fot. @19.30 / Facebook / screenshot