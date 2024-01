Anna i Jakub byli uczestnikami dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Chociaż początkowo kobieta nie była przekonana do żadnego z kandydatów, to ostatecznie udało jej się stworzyć szczęśliwy związek. Nie tak dawno para ogłosiła zaręczyny, a później zaskoczyła widzów kolejnymi wieściami. W świątecznym odcinku Anna i Jakub poinformowali, że spodziewają się dziecka. Obserwatorzy bohaterki programu stale dopytują o jej ciążę oraz przeszłość Jakuba. Mężczyzna ma już trójkę dzieci z poprzedniego związku. Rolniczka postanowiła dosadnie odpowiedzieć internautom.

"Rolnik szuka żony". Anna ma dość pytań o przeszłość Jakuba

Rolniczka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie Anna ma już 119 tysięcy obserwujących. Ostatnio gwiazda programu "Rolnik szuka żony" przeprowadziła serię Q&A. Po raz kolejny musiała zmierzyć się z niewygodnymi pytaniami. "Nie bałaś się zajść w ciążę z kimś, kto ma już trójkę swoich dzieci?" - napisał internauta. Kobieta postanowiła uciąć domysły obserwatorów i dosadnie odpowiedzieć. "To nie koncert życzeń, to normalne, że ludzie w tym wieku mają jakąś przeszłość i np. dzieci. Czego mam się bać? Bałabym się np. alkoholika czy człowieka z dwubiegunowością lub schizofrenią. To są problemy" - skwitowała w odpowiedzi. Przypomnijmy, że Anna również ma za sobą nieudany związek. Po pięciu latach jej mąż zniknął bez śladu. - Wtedy przeżyłam taką swoją pierwszą traumę. Przez rok nie potrafiłam z nikim się spotykać - wyznała w programie.

Anna i Jakub w programie 'Rolnik szuka żony' Fot. @Rolnik szuka żony TVP / Facebook

"Rolnik szuka żony". Anna opowiedziała o pierwszych symptomach ciąży

Anna odpowiedziała również na pytanie o początki ciąży. Rolniczka wyjawiła internautom, jak wyglądały jej pierwsze symptomy. "Czułam po prostu wewnętrznie, że coś jest inaczej, a tak poza tym swędziała mnie skóra głowy, nigdy w życiu czegoś takiego nie miałam, senność: potrafiłam spać do dziewiątej, a za godzinę znowu bym szła spać. No i brak okresu, a objawy jak na okres. Potem test pozytywny, nawet nie musiałam czekać tych kilku minut, od razu dwie kreski" - napisała Anna.