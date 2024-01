Kinga Zawodnik schudła ponad 40 kg. Tak wygląda dziś jej dieta

Kinga Zawodnik zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "Dieta czy cud?" stacji TVN Style. W programie pełniła rolę testerki różnego rodzaju diet. Prezenterka sama zmagała się ze sporą nadwagą. Ze względów zdrowotnych poddała się operacji bariatrycznej, a następnie wprowadziła do swojego życia zdrowe nawyki. Właśnie podzieliła się półrocznym podsuwaniem walki z nadwagą. Kinga Zawodnik z dumą pochwaliła się efektami.

Kinga Zawodnik schudła 40,8 kg. "Początek roku, a ja się dopiero rozkręcam"

Kinga Zawodnik z programu "Dieta czy cud?" sześć miesięcy temu przeszła operację zmniejszania żołądka. W rozmowie z portalem Jastrząb Post wyjawiła, że było to dla niej trudne doświadczenie. - Samą operację w sumie zniosłam wzorowo. Nic z niej nie pamiętam, nic nie czułam, bo smacznie spałam. Natomiast okres po wybudzeniu był dla mnie straszny. Wszystko mnie bolało. Miałam ogromny światłowstręt, wszystko mnie bolało, nie mogłam otworzyć oczu. Cały czas leżałam, zwijałam się z bólu na łóżku i prosiłam tylko o leki przeciwbólowe - wyznała Zawodnik. Prezenterka właśnie opublikowała półroczne podsumowanie swoich zmagań w walce o zdrowsze życie. Od czasu operacji schudła 40,8 kg. W obszernym wpisie, który opublikowała w mediach społecznościowych, opowiedziała o szczegółach. Na nagraniu, które Zawodnik udostępniła w sieci widać, jak prezenterka zmaga się z 40-kilogramowym workiem, który stanowi równowartość utraconej przez nią wagi. Kinga Zawodnik z trudem jest w stanie nawet go unieść, co najlepiej świadczy o tym, jak długo przeszła drogę.

Sześć miesięcy za mną. Mimo że nie było lekko, to teraz czuję się już dobrze. Odczuwam czasami dyskomfort (odbijanie, bekanie, pieczenie), ale jakoś mi to bardzo nie przeszkadza. Wiem, że to za chwilę minie. Włosy? Wypadały, ale zauważyłam, że coraz mniej ich wypada. Jedzenie? Spożywam około 120-140 g pięć razy dziennie co trzy godziny. Głód? Nie odczuwam głodu. Picie? Teraz mam sezon na zimowe herbatki i tradycyjnie kawa z mlekiem, ale bez cukru. Spokojnie, woda też jest. (...) Teraz skupiam się, aby wzmocnić mięśnie, wiec od poniedziałku systematycznie zaczynam ćwiczyć na siłowni dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu siłownia i raz basen - napisała prezenterka.

Kinga Zawodnik może liczyć na ogromne wsparcie fanów. W komentarzach pod wpisem posypały się gratulacje z osiągnięcia. "Kinia, ogromne gratulacje za podjętą decyzje, walkę o siebie, konsekwencje, wytrwałość, codzienny trud, bo takie zmiany się z nim wiążą. Pięknie, sukces!", "Brawo, dużo przeszłaś, ale teraz jak mówisz, będzie tylko lepiej. Gratulacje!", "Gratuluję ci! Bardzo miło się patrzy, jak celebrujesz podjęta przez siebie decyzję i wyniki, jakie osiągasz. Przede mną dopiero początek tej drogi" - czytamy w komentarzach.

Kinga Zawodnik to niejedyna celebrytka po operacji bariatrycznej. Mateusz Borkowski osiągnął spektakularne efekty

Kinga Zawodnik to kolejna celebrytka, która zdecydowała się na operację zmniejszania żołądka. Taki sam zabieg przeszedł m.in. Mateusz "Big Boy" Borkowski z serii "Gogglebox. Przed telewizorem". Uczestnik show stacji TTV dzięki zabiegowi i zmianie dotychczasowego trybu życia osiągnął spektakularny efekt i stracił ponad 170 kilogramów. Więcej przeczytasz tutaj. Borkowski w humorystycznym i mocnym wpisie pożegnał się z otyłością. "Jeśli nadal myślisz, że się nie da, że nie warto lub, co najgorsze, po co, to na jednym zdjęciu masz odpowiedzi na wszystkie twoje wątpliwości. Spoczywaj w pokoju smutny, spocony, lekko pijany wieprzku. Jedyna zaleta z ciebie teraz to wielka wyżerka, którą mają robaki od sześciu lat zamieszkujące dół, w którym sobie leżysz" - napisał do samego siebie z przeszłości na Instagramie.