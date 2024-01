"Rolnik szuka żony". Kolejne zmiany u Ani. Jej fanki bardzo na to czekały

Ania Derbiszewska i Jakub Manikowski są parą z dziesiątej, jubileuszowej edycji programu "Rolnik szuka żony". Na początku rolniczka nie była przekonana do żadnego ze swoich kandydatów. Widzowie nie do końca wierzyli też w szczere intencje Jakuba, który ma trójkę dzieci z poprzedniego związku. Wbrew wszelkim wątpliwościom jeszcze podczas trwania programu Ania i Kuba się w sobie zakochali. W przypadku ich relacji wszystko potoczyło się bardzo szybko. Co ciekawe, są jedyną parą ze swojej edycji, która przetrwała po zakończeniu show. W finale wyznali, że są już zaręczeni. Na tym nie koniec dobrych wieści. W trakcie specjalnego świątecznego wydania programu "Rolnik szuka żony" Ania poinformowała, że spodziewa się dziecka. Właśnie ogłosiła kolejną nowinę.

"Rolnik szuka żony". Ania zdradziła, jakie ma plany na przyszłość. Nie tylko narodziny syna

Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" podczas specjalnego, świątecznego wydania programu spotkali się z Martą Manowską i wyjawili, że wkrótce zostaną rodzicami. - No i tak się składa, że no też.... przyszłe święta już będziemy spędzać w trójkę - wyjawił Jakub. Partner Ani zdradził też płeć dziecka. Już wkrótce Ania urodzi syna. - Nie powiemy? Czemu nie? Ja się tak ekscytuję. Wystarczy niespodzianek, już to jest dobra niespodzianka, że będę miał kolejnego syna - oświadczył Kuba. Jak się okazuje, na tym nie koniec niespodzianek. Niedawno podczas rozmowy z internautami Ania wyjawiła, jakie ma plany na przyszłość. Rolniczka, która zajmuje się także stylizacją brwi i pasjonuje się wizażem, zdradziła, że chce otworzyć własny salon kosmetyczny. O nowy biznes dopytywały ją fanki, a Ania potwierdziła tę wiadomość podczas instagramowego Q&A.

'Rolnik szuka żony'. Ania i Jakub spodziewają się dziecka 'Rolnik szuka żony'. Ania i Jakub spodziewają się dziecka, fot. VOD TVP

"Rolnik szuka żony". Ania wyznała, kiedy zaczęła podejrzewać ciążę. "Nigdy w życiu czegoś takiego nie miałam"

Podczas Q&A, które Ania zorganizowała na Instagramie, jedna z jej obserwatorek zapytała, jak rolniczka dowiedziała się o ciąży. Ania otwarcie opowiedziała o pierwszych symptomach. Podkreśliła, że czuła się inaczej niż zwykle i od razu zaczęła podejrzewać, że coś się dzieje. "Czułam po prostu wewnętrznie, ze coś jest inaczej, a tak poza tym swędziała mnie skóra głowy, nigdy w życiu czegoś takiego nie miałam, senność: potrafiłam spać do 9, a za godzinę znowu bym szła spać. No i brak okresu, a objawy jak na okres. Potem test pozytywny, nawet nie musiałam czekać tych kilku minut, od razu 2 kreski" - napisała Ania.