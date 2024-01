Osoby LGBT+ dostaną szansę na miłość w "Rolnik szuka żony"? Produkcja programu TVP zabrała głos

Program "Rolnik szuka żony" można oglądać na antenie TVP1 od 2014 roku. Możliwe, że w nowej edycji, która na antenie zadebiutuje dopiero we wrześniu w 2024 roku, pojawią się nie tylko pary heteroseksualne, a będą np. pary jednopłciowe. O tym, że tym razem, produkcja show otwiera się na nowe osoby, przedstawiciele "Rolnika" udowodnili sami w mediach społecznościowych. To pokłosie nowego szefostwa w TVP, które nie chce nikogo wykluczać, jak to miało miejsce od 2016 roku, gdy telewizja była tubą propagandową PiS-u.

Zobacz wideo Kulisy "Rolnik szuka żony". Ważne wsparcie psychologa

Zmiany obyczajów w programie TVP1? Pary LGBT+ zapraszane do "Rolnik szuka żony"

Produkcja prowadzi casting do nowej edycji "Rolnik szuka żony", choć umowa z TVP nie została jeszcze podpisana. Zgłoszenia do randkowego show przyjmowane są do 28 lutego. Warunkiem udziału w programie jest posiadanie gospodarstwa (również rodzinnego) lub dzierżawienie go. "Musisz prowadzić gospodarstwo sam lub z kimś i być stanu wolnego" - czytamy w regulaminie programu. Z okazji przyjmowania zgłoszeń osoba z produkcji udostępniła na InstaStories Q&A. To spotkało się z ciekawym pytaniem. "Czy osoby LGBT też mogą się zgłaszać?" - czytamy w pytaniu, którym podzielili się włodarze "Rolnik szuka żony".

Zapraszamy, miłość nie wyklucza - odpowiedzieli przedstawiciele programu TVP1 i zamieścili emotkę serca.

Ostatnio pary jednopłciowe po latach zostały też dopuszczone do głosu w "Pytaniu na śniadanie". Tydzień temu w sobotę jedna z par jednopłciowych opowiadając o swojej miłości, zaprezentowała tęczową flagę w programie. - Przede wszystkim chcemy podkreślić radość, z jaką tutaj przyszliśmy do was. Ta flaga była tutaj przez ostatnie osiem lat często wymazywana, nie mówię, że przez was, i bardzo się cieszę, że akurat jesteśmy tu z wami w studiu. Więc chcieliśmy sobie trochę pomachać tą tęczową flagą i ogłosić, że 6 stycznia skończyła się homofobia w "Pytaniu na śniadanie" i bardzo się z tego cieszymy - powiedział Jakub Kwieciński oraz Dawid Mycek na wprost Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego.