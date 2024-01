Odkąd nowa władza odbiła Telewizję Polską z rąk PiS-u, podobne informacje pojawiają się w zasadzie codziennie. Z ramówki stacji jeden po drugim znikają programy, które dość jednoznacznie stawały po jednej ze stron politycznego sporu. Nie szukając daleko, TVP zrezygnowała z nadawania "Wiadomości". Podobny los spotkał "Magazyn śledczy Anity Gargas", którego ostatni odcinek został wyemitowany w grudniu. Jak donosi serwis Wirtualnemedia.pl, publiczna stacja nie pokazała trzech nagranych wcześniej wydań, które dotyczyły kwestii śmieci przywożonych z Niemiec do Polski oraz korupcji w Parlamencie Europejskim.

Anita Gargas wróci do Telewizji Republika?

Anita Gargas przenosi się z działalnością reporterską na YouTube, o czym poinformowano w mediach społecznościowych. Informację tę rozpowszechnił Michał Rachoń, który w serwisie X udostępnił wiadomość o tym, że była pracownica TVP rusza z nowym projektem. Program dostępny będzie na YouTubie pod nazwą "Magazyn Anity Gargas". Jak na razie nie wiadomo, kiedy pojawi się pierwszy odcinek. "Magazyn śledczy Anity Gargas" w TVP emitowany był od 2016 roku. Co ciekawe, jego odcinki nadal dostępne są w serwisie vod.tvp.pl.

Anita Gargas Anita Gargas, Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

Niewykluczone, że Gargas będzie można oglądać niebawem na antenie Telewizji Republika. Jest jedną z założycielek stacji, a w 2012 roku została członkinią rady nadzorczej spółki Telewizja Niezależna SA, która zarządza Republiką. "Anita Gargas należy do założycieli Telewizji Republika, więc to oczywiste, że będziemy współpracować. Generalnie jest u nas miejsce dla każdego, kto ma poczucie misji, reszta jest do uzgodnienia" - powiedział Tomasz Sakiewicz w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl. Anita Gargas z TV Republika rozstała się w 2016 roku. Wcześniej na antenie stacji przez trzy lata prowadziła program śledczy "Zadanie specjalne". Anita Gargas znana jest również m.in. jako autorka programu "Misja specjalna", który ukazywał się w TVP od 2005 do 2010 roku.